F1 | il fumo della Ferrari? Niente di preoccupante | conseguenza del nuovo regolamento

Spia russa uccisa in Gran Bretagna - nessun agente : “Il gas era nel profumo della figlia” : La sostanza tossica potrebbe essere stata messa di nascosto nella valigia della giovane a Mosca prima che la ragazza partisse per la Gran Bretagna. L'ipotesi è al vaglio degli indurenti mentre la tensione politica tra i due Paesi è alle stelle con accuse dirette e repliche stizzite.Continua a leggere

Salute : i prodotti di pulizia della casa nocivi come il fumo - soprattutto per le donne : prodotti per la pulizia della casa nocivi come fumare 20 pacchetti di sigarette l’anno. E’ quanto hanno stimato gli esperti dell’Università di Bergen, in Norvegia, che hanno pubblicato una ricerca sull”American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine’. Il team di esperti è giunto a questa conclusione analizzando i dati di 6.235 partecipanti alla European Community Respiratory Health Survey. I volontari, la ...

fumo : al via la campagna del ministero della salute contro il tabagismo : ‘Chi non fuma sta una favola!’ E’ il claim della la nuova campagna di comunicazione del ministero della salute contro il tabagismo, al via oggi con il ‘collaudato’ testimonial Nino Frassica, questa volta psicanalista dei cattivi delle fiabe. Secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità – si legge in una nota del dicastero – nel 2017, i fumatori, in Italia, sono 11,7 milioni, vale a dire il 22,3% ...

New York - scoppia incendio alla Trump Tower : due feriti. Le immagini della colonna di fumo : Un incendio è scoppiato sul tetto della Trump Tower, il grattacielo di New York dove si trova la penthouse del presidente. I vigili del fuoco sono intervenuti, e al momento ci sarebbero due feriti, di cui uno in condizioni serie. Donald Trump non dovrebbe comunque trovarsi nell’edificio. Le emittenti americane stanno trasmettendo le immagini dei vigili del fuoco sul terrazzo del grattacielo ma ancora non sono note le cause ...