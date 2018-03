F1 Alfa-Sauber | Leclerc | «Penso solo all' Alfa-Sauber»

F1 Alfa -Sauber - Ericsson : «Battere la Haas è il nostro obiettivo» : TORINO - In casa Sauber, con la nuova partnership targata Alfa Romeo, ci sono molte aspettative. Con la motorizzazione Ferrari la casa svizzera spera di risalire presto le graduatorie e per farlo ...

F1 - Alfa Romeo Sauber - Vasseur cauto : 'Guardate Red Bull e Mercedes - ci hanno messo anni a vincere' : Ci sono voluti cinque anni per diventare nuovamente campione del mondo. Sarà un progetto a medio termine tornare a metà classifica, non avverrà tra un anno o due anni . Guarda anche la Force India , ...

F1 - Mondiale 2018 : Tatiana Calderon promossa test driver in Sauber-Alfa Romeo : La scuderia Alfa Romeo-Sauber ha reso noto di aver nominato test driver per la stagione 2018 di Formula 1 la colombiana Tatiana Calderon. Ventiquattro anni, pilota del campionato GP3 dal 2016, la sudamericana aveva già un rapporto contrattuale con la Sauber dal 2017 con il ruolo di sviluppare la monoposto. Quest’oggi, però, l’annuncio della promozione: si adopererà al simulatore per confrontare i dati raccolti in pista e la vedremo ...