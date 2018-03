Ex portiere del Lecce in serie A tra i 37 arrestati in un' operazione antimafia

Mafia : arrestato il portiere del Lecce - ha militato anche in Serie A [NOME e DETTAGLI] : C’é anche un ex calciatore dell’u.s. Lecce, Davide Petrachi, tra le 37 persone arrestate nell’ambito dell’operazione anti droga dei carabinieri del comando provinciale di Lecce. Davide Petrachi, 32 anni, Leccese, é stato raggiunto da un provvedimento restrittivo ai domiciliari. E’ stato uno dei portieri della rosa del Lecce calcio per 7 stagioni, militando anche in Serie A, fino alla stagione 2014-2015 per poi ...

Aggredito a Gragnano il portiere dell'Atletico Vitalica di Sarno. Partita sospesa : "C'è tristezza per essere stati coinvolti, nostro malgrado, in una brutta pagina di sport" così ha commentato mister Marra. L'aggressione è avvenuta dieci minuti prima della fine della Partita al ...

Lazio furiosa - proteste anche in Europa League : portiere della Dinamo Kiev graziato : Dinamo Kiev-Lazio, si sta giocando la gara di Europa League valida per il ritorno degli ottavi di finale. Inizio davvero importante per la squadra di Simone Inzaghi che domina in lungo ed in largo. Al 23' il match si sblocca, disattenzione da parte del portiere di casa, Lucas Leiva anticipa di testa e porta in vantaggio la Lazio che adesso dovrà mantenere il vantaggio per ottenere la qualificazione ai quarti. Alla fine del primo episodio ...

Calciomercato Napoli - indiscrezioni confermate : Perinetti parla del portiere Perin : Napoli-Perin, conferme. In esclusiva CalcioWeb qualche giorno fa vi aveva parlato dell‘interesse del Napoli per il portiere del Genoa Perin, l’estremo difensore è il nome in pole per sostituire Reina, ormai un calciatore del Milan. Adesso arrivano conferme anche da parte di Perinetti durante un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: “Domande di Giuntoli per Perin? Nella settimana della gara si pensa solo al match. Ci sono ...

Reina al Milan/ Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli : Donnarumma parte? : Reina al Milan, Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che si libera a parametro zero alla fine della stagione. Intanto però questi continua a credere allo Scudetto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:16:00 GMT)

Totti non si smentisce mai : così beffa il portiere sul campo di calcetto. La firma del capitano è inconfondibile : Francesco Totti è tornato sul campo, non su quello della Serie A, ma su quello di calcetto in occasione di una partita organizzata dal Circolo Canottieri Aniene a Roma. L’ex capitano della Roma ha beffato il portiere con il classico cucchiaio L'articolo Totti non si smentisce mai: così beffa il portiere sul campo di calcetto. La firma del capitano è inconfondibile proviene da Il Fatto Quotidiano.

Szczesny pizzicato dai tifosi del Totteham : la risposta del portiere della Juventus : La Juventus di Massimiliano Allegri doveva vincere ed ha vinto. I bianconeri hanno faticato e non poco per piegare la resistenza del Tottenham di Mauricio Pochettino, sconfitto alla fine per 2-1. ...

Roma - Gerson : 'Devo ancora migliorare. Alisson? Il portiere più forte del mondo' : La vittoria del San Paolo potrebbe segnare un punto di svolta, nella stagione della Roma, chiamata a due impegni importanti nel giro di pochi giorni: contro il Torino in campionato e subito dopo con ...

Morte Davide Astori - Viviano fa piangere tutti : il messaggio del portiere [FOTO] : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, tanti i messaggi di ricordo del difensore della Fiorentina trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Nelle ultime ore messaggio da brividi da parte del portiere della Sampdoria Viviano: “Ho aspettato sperando che qualcuno mi dicesse che era uno scherzo… non ci posso e non voglio crederci, non so dove sono i ...

Morte Davide Astori - retroscena shock : gli ultimi momenti con Sportiello ed il messaggio del portiere : Morte Davide Astori – Emergono nuovi clamorosi retroscena sulla Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori. Il calciatore è stato trovato senza vita in albergo prima della partita di campionato contro l’Udinese a causa di un arresto cardiocircolatorio. Ecco i dettagli che riguardano le ultime ore di vita di Astori, secondo quanto riporta Sky Sport Astori e Sportiello ieri sera hanno giocato alla Playstation, poi il capitano ...

Milan - Raiola su Donnarumma/ "Decidessi io - andrebbe via!" - I dubbi azzurri del portiere : Milan, Raiola su Donnarumma: il procuratore del portierone rossonero spinge affinché questi lasci la squadra alla fine della stagione. Attenzione al Paris Saint German forte su di lui.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:27:00 GMT)