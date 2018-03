Evade domiciliari | 50enne arrestato a Scoglitti

Evade dai domiciliari - rapina e molesta 15enne : Pescara - Arrestato per una tentata rapina a un 14enne, due giorni fa, era finito ai domiciliari, ma ieri, dopo essere evaso, ha rapinato e commesso violenza sessuale su una quindicenne. È accaduto a Pescara dove un 21enne, finito in manette due giorni fa, è stato fermato dai vigilanti di un supermercato dove aveva appena rubato prodotti cosmetici. Dopo essere stato identificato dagli agenti della Squadra Volante, è emerso che il ...

Evade dai domiciliari due volte in un solo giorno : arrestato 35enne : Approfondimenti Evade dai domiciliari e minaccia la madre con un coltello: arrestato 23 febbraio 2018 Evade dai domiciliari per una lite e passeggia in città: pregiudicato in manette 9 marzo 2018 Tra ...

Evade dai domiciliari : arrestato 21enne a Comsio : Doveva trovarsi ai domiciliari ed invece è stato trovato dai militari mentre passeggiava in una via limitrofe alla sua abitazione.

Evade dai domiciliari : nuovi guai per un vercellese : Evade dai domicialiari e, mentre passeggia per la città, incrocia una pattuglia di carabinieri. I militari del nucleo operativo radiomobile di Vercelli hanno denunciato C.C., 42enne residente in città,...

Picchia il vicepreside che aveva rimproverato il figlio - poi Evade dai domiciliari per un battesimo : Dopo avere aggredito a scuola un vicepreside non ha rispettato le prescrizioni degli arresti domiciliari ed è finito in carcere. Si è aggravata la posizione del pregiudicato di 38 anni che il 10 ...

Aggredì vicepreside - Evade dai domiciliari per un battesimo : Se l'era presa con uno dei professori del figlio 11enne, aggredendolo dopo che lo aveva rimproverato energigamente. Arrestato e messo ai domiciliari dopo avere aggredito il vicepreside dell scuola media Murdialdo di Foggia, il padre di uno degli studente è stato di nuovo fermato ieri, dopo essere evaso.L'uomo ha abbandonato la casa dove sarebbe dovuto rimanere, allontandosi per unirsi alla famiglia e festeggiare un battesimo in una ...

Foggia - picchia il vicepreside che aveva rimproverato il figlio - poi Evade dai domiciliari per andare a un battesimo : Dopo avere aggredito a scuola un vicepreside non ha rispettato le prescrizioni degli arresti domiciliari ed è finito in carcere. Si è aggravata la posizione del pregiudicato di 38 anni che il 10 ...

Foggia - dopo l'aggressione al vicepreside Evade dai domiciliari per partecipare a un battesimo : In carcere il 38enne finito ai domiciliari per aver aggredito il professore che aveva rimproverato il figlio. In un video su Facebook compare in un ristorante...

Evade dai domiciliari per corteggiare una ragazza : arrestato : È una storia senza dubbio romantica, quella che arriva da Trento. Di legge violata, senza dubbio, ma con un innegabile sapore romantico. La storia di un 24enne che Evade dagli arresti domiciliari pur di poter corteggiare una ragazza e che per lei patteggia otto mesi di reclusione.Come racconta la testata Alto Adige, il giovane A.D., evidentemente in preda a un delirio amoroso, lunedì è evaso dal domicilio in cui era agli arresti - nel caso ...

Comiso - 22enne Evade domiciliari : arrestato : I carabinieri della Compagnia di Vittoria ieri hanno pizzicato un 22enne che doveva scontare dei domiciliari mentre passeggiava nel centro cittadino

Evade dagli arresti domiciliari - fermato 20enne a Catanzaro Lido : Catanzaro - È stato arrestato per il reato di evasione, C.S., catanzarese di 20 anni, pregiudicato, agli arresti domiciliari, da personale del Commissariato di Catanzaro Lido. Nella consueta verifica ...

Evade dai domiciliari - fasanese denunciato : FASANO - I Carabinieri della stazione di Fasano, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato a piede libero, per evasione, D. G., 76enne di Fasano, sottoposto alla misura della detenzione ...