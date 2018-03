Eva Henger | “Non vado in TV perché parlo di Francesco Monte”

Alessia Marcuzzi : il marito di Eva Henger pretende delle scuse? : Isola dei Famosi: stasera Alessia Marcuzzi chiederà scusa a Eva Henger? Stasera andrà in onda la nona puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E i tanti telespettatori del reality show condotto da Alessia Marcuzzi sono già in trepidante attesa nel vedere Valeria Marini approdare come guest – star in Honduras. Difatti la famosa showgirl è partita in missione speciale. Al momento non è dato sapere però quale sia il suo ...

Vladimir Luxuria difende Eva Henger : 'E' stata attaccata ingiustamente - è dolcissima - aver fatto porno non è una colpa' : ... questa mattina, è intervenuta ai microfoni di ECG , il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus e, dopo aver parlato dell'attuale situazione politica post ...

Vladimir Luxuria difende Eva Henger dalle critiche : Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria si schiera dalla parte di Eva Henger Come tutti sapranno bene, Eva Henger, circa due mesi fa, ha fatto un’incredibile rivelazione su Francesco Monte, che ha creato polemiche a non finire. Cosa ha detto? In pratica la donna, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di aver trasgredito il regolamento, fumando della marijuana nei giorni passati nel residence prima che iniziasse il reality ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi risponde a Eva Henger : "Non assumo stupefacenti" : Filippo Nardi, eliminato dall'Isola dei Famosi, negli studi di Verissimo ha raccontato a Silvia Toffanin l'esperienza in Honduras, parlando anche del rapporto con il figlio Zach, che oggi ha 16 anni. All'Isola gli ha dedicato una commovente lettera, in cui gli ha chiesto scusa per essere stato assente quando era piccolo. Filippo, infatti, era sempre in giro per lavoro e non c'era mai, con il figlio gli è mancata la quotidianità. Grazie ...

Isola 2018 - Eva Henger Vs Alessia Marcuzzi. Ospite di “Casa Signorini” - il giornalista la spalleggia : Isola 2018, nuovo scontro a distanza tra le due donne che nelle ultime settimane hanno tenuto banco: Eva Henger ex naufraga e Alessia Marcuzzi, conduttrice del programma. Isola 2018, Eva Henger: “Alessia Marcuzzi mi ha aggredita. C’è un pregiudizio nei miei confronti” Le esternazioni di Eva Henger fanno sempre scalpore anche perché oltre a tirare in ballo persone e situazioni ha avuto uno scontro in diretta con la conduttrice del programma ...

Domenica Live - Eva Henger contro Filippo Nardi : ‘Ha insultato la mia famiglia’ : Nello studio di Domenica Live, durante la puntata di Domenica 18 marzo, volano moderatamente gli stracci tra Filippo Nardi e Eva Henger, due ex naufarghi protagonisti di una querelle proprio ai blocchi di partenza del reality selvaggio di Canale 5. Barbara D’Urso spiega nel dettaglio il motivo del contendere, ovvero che Nardi avrebbe mostrato una sorta di fastidio nei confronti della famiglia di Eva, venuta a salutare l’attrice prima di partire ...

“Eva ti chiedo scusa”. Isola - clamoroso passo indietro. In diretta davanti a tutti l’ex naufrago chiede perdono alla Henger per quello che è successo : a questo punto è tutto chiarito : “Un atto di grande maturità” : È arrivata l’ora delle scuse e del perdono. All’Isola dei famosi forse qualcosa sta cambiando e dopo settimane di intemperanze i concorrenti che hanno lasciato l’Honduras sembrano giungere a più miti consigli. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live è successo quello che ormai più nessuno si aspettava: in diretta tv, davanti a tutti l’offesa è stata lavata , Eva Henger è stata finalmente risarcita delle offese ...

Colpo di scena a Domenica Live : il nobile gesto di Filippo Nardi nei confronti di Eva Henger : I programmi televisivi sono anche il luogo dove poter chiedere scusa quando ci si ravvede degli errori o quando si percepisce di aver sbagliato. E’ quanto successo nel pomeriggio di oggi a Domenica Live, nel salotto di Berbara...

