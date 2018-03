Esplosione per un fuga di gas a Catania 3 morti | 2 sono vigili del fuoco

Catania - Esplosione per fuga di gas : 3 morti : Roma, 20 mar. , askanews, Sono morti 2 dei 4 vigili del fuoco rimasti coinvolti nell'esplosione causata da una fuga di gas in uno stabile a Catania, nella centrale via Garibaldi. Tra le macerie anche ...

Esplosione a Catania per una fuga di gas : tre morti - due sono vigili del fuoco : Due vigili del fuoco morti e una terza persona trovata carbonizzata: è il primo bilancio dell'Esplosione che si è verificata in una palazzina a Catania secondo quanto ha confermato anche il sindaco Enzo Bianco. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi.Secondo una prima ricostruzione si era verificata una fuga di gas da una piccola officina che ripara biciclette. I vicini hanno chiamato i vigili ...

Bomba Fano - Esplosione in mare per l'ordigno bellico - : Il dispositivo risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato fatto brillare dagli artificieri della Marina Militare a due miglia al largo dalla città delle Marche

Bomba Fano - Esplosione in mare per l'ordigno bellico : Bomba Fano, esplosione in mare per l'ordigno bellico Il dispositivo risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato fatto brillare dagli artificieri della Marina Militare a due miglia al largo dalla città delle Marche Parole chiave: ...

Incendio con Esplosione a Borgo - distrutti due camper : Borgo. Prima un paio di scoppi e poi un boato. Erano le 21 di ieri sera quando Borgo è stata scossa dal rumore e poi dalla densa nube di fumo che si è alzata in cielo. Ad andare a fuoco due camper che ...

Stanotte c’è stata un’Esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo) : una persona è morta - un’altra è gravemente ferita : Stanotte c’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo): un uomo di 26 anni è morto, la sua compagna di 24 anni è stata gravemente ferita. L’esplosione aveva anche provocato un incendio, poi spento dai vigili del The post Stanotte c’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo): una persona è morta, un’altra è gravemente ferita appeared first on Il Post.

Un’auto della polizia nordirlandese ha preso fuoco per l’Esplosione di una bomba sulla strada che collega Belfast a Bangor : Martedì mattina un’auto della polizia nordirlandese ha preso fuoco per l’esplosione di una bomba piazzata probabilmente sul pianale della vettura. L’esplosione, avvenuta lungo la strada A2 che collega Belfast a Bangor, non ha ferito nessuno: l’auto era ferma e l’agente The post Un’auto della polizia nordirlandese ha preso fuoco per l’esplosione di una bomba sulla strada che collega Belfast a Bangor ...