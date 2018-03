Esplosione in un palazzo a Catania | almeno quattro morti e diversi feriti 

Esplosione in un palazzo a Catania : tre morti - due sono vigili del fuoco : Due vigili del fuoco morti e una terza persona trovata carbonizzata: è il primo bilancio dell’Esplosione che si è verificata in una palazzina a Catania in una piccola officina che ripara biciclette in via Garibaldi, secondo quanto ha confermato anche il sindaco Enzo Bianco. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Gariba...

Esplosione in un palazzo a Catania : tre morti - due vigili del fuoco : Esplosione a Catania, in una piccola officina che ripara biciclette invia Garibaldi, in zona del Fortino, dov’era stata segnalata una perdita di gas. ...

Catania - Esplosione in un palazzo : si cercano vittime : esplosione a Catania in un edificio della centrale via Garibaldi dove, a quanto si apprende, c'è stata una perdita di gas e ci sarebbero vittime. Sul posto sono già presenti i vigili del fuoco che ...

Esplosione in un palazzo a Catania - si temono vittime. Gravi quattro Vigili del fuoco : Esplosione a Catania, in una piccola officina che ripara biciclette invia Garibaldi, in zona del Fortino, dov’era stata segnalata una perdita di gas. ...

Stanotte c’è stata un’Esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo) : una persona è morta - un’altra è gravemente ferita : Stanotte c’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo): un uomo di 26 anni è morto, la sua compagna di 24 anni è stata gravemente ferita. L’esplosione aveva anche provocato un incendio, poi spento dai vigili del The post Stanotte c’è stata un’esplosione in un palazzo a Montalto di Castro (Viterbo): una persona è morta, un’altra è gravemente ferita appeared first on Il Post.

Gb - Esplosione a Leicester : distrutto un palazzo di due piani : esplosione a Leicester, nella regione inglese delle East Midlands, dove uno stabile di due piani è stato distrutto. Nel palazzo avevano sede un minimarket e ai piani superiori alcuni...

Roma - Esplosione in palazzo a Monteverde : scoppio causato da una fuga di gas : Un'esplosione si è verificata alle 12 circa all'interno di una palazzina in viale dei Quattro Venti, al civico 57, nel quartiere Romano di Monteverde Nuovo. Vigili del fuoco e ambulanze del 118 sono ...

Una persona è morta a causa di un’Esplosione nella cantina di un palazzo a Bologna : Una persona è morta a causa di un’esplosione nella cantina di un palazzo a Bologna, in via Pietro Canonici. L’esplosione è avvenuta poco dopo le 13 e non se ne conoscono ancora le cause: secondo i giornali al momento è stato The post Una persona è morta a causa di un’esplosione nella cantina di un palazzo a Bologna appeared first on Il Post.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Bologna : Esplosione in cantina di un palazzo - un morto (16 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 16 febbraio 2018, ultim'ora: Bologna, esplosione in un palazzo, un morto. Foggia, vicepreside aggredito, arrestato il padre dello studente.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 15:19:00 GMT)

Bologna - Esplosione nelle cantine di un palazzo in via Pietro Canonici : un morto. “Esclusa fuga di gas” : Una persona è morta in un‘esplosione nelle cantine di una palazzina di via Pietro Canonici a Bologna, nella zona San Ruffillo. Lo scoppio è avvenuto poco dopo le 13 di venerdì 16 febbraio e le cause sono ancora da accertare, ma è escluso che si sia trattato di una fuga di gas. L’esplosione ha provocato un boato che è stato sentito a distanza. Sul posto ci sono 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Sono intervenuti per un sopralluogo ...

Anversa - Esplosione nel palazzo di una pizzeria italiana : due morti - estratti i corpi : I corpi di due persone sono stati estratti dalle macerie del palazzo crollato la notte scorsa ad Anversa in seguito ad un'esplosione. Lo scrive l'agenzia Belga, precisando che non sono ancora...

Esplosione ad Anversa - crolla un palazzo : Quattordici persone sono rimaste ferite ieri sera in un'Esplosione avvenuta nella città portuale di Anversa, in Belgio. La polizia esclude l'ipotesi di un attentato terroristico e ritiene, al momento, che la deflagrazione sia avvenuta per una fuga di gas. In base alle fotografie pubblicate sui social network, al piano terra dell'edificio in cui si è verificata l'Esplosione c'era un ristorante-pizzeria italiano, il "Primavera".Gli ...

Crolla in diretta il quinto piano del palazzo devastato dall'Esplosione a Sesto : Nel video di MilanoToday il crollo in diretta di una parte del quinto piano del palazzo di via Oslavia a Sesto San Giovanni che all'alba di domenica 14 gennaio era stato dilaniato da una esplosione. ...

Sesto San Giovanni - Esplosione in un appartamento : evacuato l'intero palazzo : Un'esplosione, le cui cause sono ancora da verificare, ha distrutto gli ultimi due piani di un edificio a Sesto San Giovanni, nel Milanese. L'esplosione, avvenuta intorno alle 5 del mattino...