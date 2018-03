Esplosione a Catania | tre morti | due sono vigili del fuoco Probabile fuga di gas

Esplosione in un palazzo a Catania : almeno quattro morti e diversi feriti : almeno quattro morti di cui due vigili del fuoco: è il primo bilancio dell’Esplosione che si è verificata in una palazzina a Catania in una piccola officina che ripara biciclette in via Garibaldi, secondo quanto ha confermato anche il sindaco Enzo Bianco. Altri persone sarebbero ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Garibaldi....

Catania - Esplosione per fuga di gas : 3 morti : Roma, 20 mar. , askanews, Sono morti 2 dei 4 vigili del fuoco rimasti coinvolti nell'esplosione causata da una fuga di gas in uno stabile a Catania, nella centrale via Garibaldi. Tra le macerie anche ...

Esplosione a Catania : 3 vittime - 2 sono vigili del fuoco | : La deflagrazione sarebbe avvenuta per una fuga di gas e ha investito la squadra di pompieri intervenuta sul posto

Esplosione a Catania per una fuga di gas : tre morti - due sono vigili del fuoco : Due vigili del fuoco morti e una terza persona trovata carbonizzata: è il primo bilancio dell'Esplosione che si è verificata in una palazzina a Catania secondo quanto ha confermato anche il sindaco Enzo Bianco. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi.Secondo una prima ricostruzione si era verificata una fuga di gas da una piccola officina che ripara biciclette. I vicini hanno chiamato i vigili ...

Esplosione per un fuga di gas a Catania 3 morti - 2 sono vigili del fuoco : Una scintilla e il boato. Altri due pompieri intervenuti sul posto versano in gravi condizioni: la deflagrazione nel centro storico del capoluogo etneo

Esplosione Catania - almeno 3 morti : 21.08 Sono almeno tre le vittime dell'Esplosione che si è verificata in un edificio a Catania, forse dovuta ad una fuga di gas. Due Vigili del fuoco sono morti e una terza persona è stata trovata carbonizzata, secondo quanto confermato anche dal sindaco Enzo Bianco. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta.

Esplosione in un palazzo a Catania : tre morti - due sono vigili del fuoco : Due vigili del fuoco morti e una terza persona trovata carbonizzata: è il primo bilancio dell’Esplosione che si è verificata in una palazzina a Catania in una piccola officina che ripara biciclette in via Garibaldi, secondo quanto ha confermato anche il sindaco Enzo Bianco. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Gariba...

Esplosione a Catania - "tre morti : due sono vigili del fuoco". Forse una fuga di gas : Un'Esplosione si è verificata a Catania. Nella deflagrazione, dovuta probabilmente ad una fuga di gas, sarebbero rimasti coinvolti alcuni vigili del fuoco che erano intervenuti sul...

C’è stata un’Esplosione a Catania - probabilmente dovuta a una fuga di gas : sono morte almeno tre persone : C’è stata un’esplosione in una palazzina di Catania, in via Garibaldi. Repubblica ha scritto che l’esplosione è dovuta a una fuga di gas in un’officina che ripara biciclette. Nell’esplosione sarebbero stati coinvolti anche alcuni vigili del fuoco, arrivati sul posto per una The post C’è stata un’esplosione a Catania, probabilmente dovuta a una fuga di gas: sono morte almeno tre persone appeared first on ...

Esplosione a Catania : 3 vittime - 2 sono vigili del fuoco : Esplosione a Catania: 3 vittime, 2 sono vigili del fuoco La deflagrazione sarebbe avvenuta per una fuga di gas e ha investito la squadra di pompieri intervenuta sul posto Parole chiave: Catania ...

Catania. Esplosione in via Garibaldi morti due civili e due vigili del fuoco : Un’Esplosione avvenuta alle 19.30 ha fatto tremare il centro storico di Catania. Coinvolto un edificio di via Garibaldi, al civico

Esplosione a Catania - coinvolti i Vigili del Fuoco : si temono vittime : Un’Esplosione, dovuta probabilmente ad una fuga di gas, si è verificata a Catania in un edificio della centrale via Garibaldi dove, a quanto si apprende, c’è stata una perdita di gas e ci sarebbero vittime. Nella deflagrazione sarebbero rimasti coinvolti alcuni Vigili del Fuoco che erano intervenuti sul posto. L'articolo Esplosione a Catania, coinvolti i Vigili del Fuoco: si temono vittime sembra essere il primo su Meteo Web.

Esplosione in un palazzo a Catania : tre morti - due vigili del fuoco : Esplosione a Catania, in una piccola officina che ripara biciclette invia Garibaldi, in zona del Fortino, dov’era stata segnalata una perdita di gas. ...

Catania - Esplosione in un palazzo : si cercano vittime : esplosione a Catania in un edificio della centrale via Garibaldi dove, a quanto si apprende, c'è stata una perdita di gas e ci sarebbero vittime. Sul posto sono già presenti i vigili del fuoco che ...