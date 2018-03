Esplode un palazzo : 3 morti. Due sono vigili del fuoco : Catania, 20 mar. (Adnkronos) - Esplosione a Catania in un edificio della centrale via Garibaldi dove, a quanto si apprende, c'è stata una perdita di gas. sono almeno tre le vittime, due di loro sono vigili del fuoco. Altri due pompieri rimasti gravemente feriti sono stati trasportati all’ospedale Ga

Esplode un palazzo : 3 morti. Due sono vigili del fuoco : Catania, 20 mar. (Adnkronos) – Esplosione a Catania in un edificio della centrale via Garibaldi dove, a quanto si apprende, c’è stata una perdita di gas. sono almeno tre le vittime, due di loro sono vigili del fuoco. Altri due pompieri rimasti gravemente feriti sono stati trasportati all’ospedale Garibaldi. Non si esclude la presenza di una quarta vittima.Sul posto oltre alle forze dell’ordine anche il sindaco Enzo ...

Uccide la moglie e spara dal balcone sulla folla/ Caserta - palazzo evacuato : ha minacciato di farlo Esplodere : Caserta, Uccide la moglie e spara dal balcone sulla folla: palazzo evacuato, ha minacciato di farlo esplodere. Panico a Bellona per la follia di una guardia giurata di 47 anni(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 19:11:00 GMT)

Anversa - Esplode palazzo : almeno 2 morti e 14 feriti in un ristorante italiano : Sono almeno due i morti nell'esplosione di una palazzina di tre piani che ospitava anche un ristorante-pizzeria italiano.Quattordici le persone - tra cui un bambino - salvate dalle macerie, ma nella notte i soccorritori hanno trovato due persone morte. Le vittime non sono ancora state identificate. almeno cinque persone sono rimaste ferite grave e una persona è in condizioni critiche. Altre 8 sono state ferite solo lievemente.I soccorsi ...

