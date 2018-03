Esce in Italia Insyriated la tragedia della guerra dentro un appartamento

Ocse - crEsce la povertà in Italia : ANSA, - NEW YORK, 19 MAR - ''Negli ultimi dieci anni la poverta''' in Italia ''e' aumentata soprattutto fra i giovani, riflettendo l'inefficacia dei programmi anti-poverta'''. Lo afferma l'Ocse in un ...

Lufthansa : crEsce in Italia - in estate +11% frequenze settimanali : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Dopo i grandi successi registrati nel 2017, il gruppo Lufthansa prevede un’ulteriore crescita sul mercato Italiano anche nel prossimo orario estivo 2018. A partire dal prossimo 25 marzo, infatti, le cinque compagnie aeree del Gruppo (Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Eurowings e Brussels Airlines) vedranno aumentare di oltre l’11% le frequenze settimanali da/per l’Italia, passando da 1.172 ...

Scaletta EvanEscence a Milano il 19 marzo - unico concerto in Italia al Teatro Arcimboldi : biglietti e orari : Evanescence a Milano stasera, lunedì 19 marzo 2018, per l'unico concerto in programma in Italia quest'anno. Il gruppo è atteso al Teatro degli Arcimboldi di Milano dalle ore 21.00 per una data evento che si preannuncia sold out. Su TicketOne.it i biglietti per gli Evanescence a Milano risultano non disponibili ma ancora pochissimi posti potrebbero essere in vendita presso la cassa del Teatro Arcimboldi, questa sera, poco prima dell'inizio ...

Elezioni 2018 : M5S e Lega continuano a crEscere - Pd e Forza Italia in caduta libera : Gli ultimi sondaggi condotti da Swg rilevano un calo di consensi per il centrosinistra e per Forza Italia. Stando alle ultime rilevazioni, Liberi e Uguali non entrerebbe in parlamento attestandosi al 2,8%, M5S sarebbe sempre primo partito al 34,5%, la Lega sfonderebbe il tetto del 20% attestandosi al 22, 3 (+4,9% rispetto al 4 marzo), mentre Forza Italia crollerebbe al 10,5%.Continua a leggere

AIGAE : “Il turismo ambientale crEsce del 3% l’anno in Italia” : “Il turismo ambientale, in Italia, cresce del 3% l’anno. Parliamo di un mercato che comprende agriturismi, Parchi, aree protette e guide. Questo aumento genera una forte richiesta di accesso alla nostra professione di Guide Ambientali Escursionistiche. Solo negli ultimi 12 mesi i corsi di formazione sono stati 12 facendo registrare l’ingresso di altre 500 nuove guide. L’età media è di circa 25 anni. Collaboriamo anche con diversi Enti formativi ...

L’Italia dei brevetti crEsce in Europa - le industrie innovano. Altro che dazi... : Alla rincorsa del tempo perduto. Dopo una lunga stagione di crisi, in cui le imprese non investivano in ricerca e innovazione, l'Italia s'è rimessa velocemente in cammino. E anche nel 2017, per il terzo anno consecutivo, le richieste di brevetti delle nostre aziende sono cresciute abbastanza di più della media europea: del 4,3% sul 2016, rispetto a una media Ue del 2,6% (nel 2016 erano cresciute del 4,5% e nel 2015 del 9%, il ...

Rossi - Bankitalia - : banche italiane convalEscenti - quasi guarite : 'I guai che sono accaduti in questi anni ha sottolineato sono dovuti al fatto che l'economia è andata …

Connettere l'Italia dei trasporti e della logistica non serve solo a crEscere. Serve a non morire : ... e docente al Massachusetts Institute of Technology , Mit, di Cambridge, un programma che è divenuto centrale nelle scelte della politica dei trasporti e della logistica del Suo ministero. Un ...

Connettere l'Italia dei trasporti e della logistica non è un'opportunità per crEscere. E un obbligo per non morire : Un messaggio forte, decisivo per il futuro dell'economia italiana, raccolto dal ministro per le Infrastrutture e i trasporti Graziano Delrio che, occorre dargliene atto, ha voluto e saputo avviare, ...

Da Nord a Sud crEsce l'export delle regioni italiane : Teleborsa, - cresce l'export delle regioni italiane. Nel quarto trimestre 2017 , rispetto ai tre mesi precedenti, le esportazioni risultano in crescita, seppure con intensità significativamente ...

SCENARI/ C'è un'Italia che non crEsce da 25 anni - perché mandarla al governo? : L'Italia si presenta come un Paese spaccato in due, dove una parte è ferma da anni e rappresenta un'urgenza per il Governo che verrà.

Bankitalia - crEsce la povertà : uno su quattro a rischio. Al 5% dei Paperoni 30% della ricchezza : La crisi continua a tenere sotto scacco molte famiglie italiane e nonostante qualche segnale di schiarita aumentano decisamente i nuclei a rishio povertà. Secondo l' Indagine sui bilanci delle ...

