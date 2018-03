Eravamo quattro amici e il Var che si sarebbero persi l’urlo di Tardelli

vanityfair

(Di martedì 20 marzo 2018) Per usare un vecchio caro slogan: non si interrompe così un’emozione. Invece sì. Interrotta, l’emozione. Sul più bello. Var, cioè Video Assistant Referee. E’ la (grande) novità del nostro calcio (polemiche annesse). Il senso è: diamo una mano al povero arbitro. Concretamente: si usa la tecnologia. Tradotto: in ogni partita di serie A ci sono due arbitri seduti a bordocampo davanti alla televisione, gli occhi sbarrati per non perdere nemmeno un fotogramma. Guardano la partita, comunicano con l’arbitro tramite auricolare, appena si accorgono di qualcosa – un fallo da rigore, una mano furbetta che tocca il pallone – avvisano il collega e lo invitano – cortesemente – ad andare a (ri)vedere quello che è successo, davanti alla tivù. Già a raccontarlo ci vuole del tempo, figuratevi cosa può succedere in campo. Abbiamo visto cose che voi umani non potete immaginare. ...