Era l’unica donna fra 38 ricercatori uomini Oggi è stata identificata

Italia 1 - palinsesti primavEra 2018 : l’unica novità è lo show della Gialappa’s Band. Saltato Bonolis : Gialappa's Band Molti film, qualche conferma e poche novità – anzi una: il nuovo show della Gialappa’s Band – condiscono il palinsesto primaverile 2018 di Italia 1. A fare maggiore notizia sono le assenze di Surviving Africa e Paolo Bonolis, annunciate in ‘pompa magna’ ad inizio stagione. Ecco cosa va a proporre nei prossimi mesi la rete giovane di Mediaset diretta da Laura Casarotto. palinsesti primavera ...

“Michelle Hunziker lo indosserà all’Ariston” : Sanremo 2018 - che abito! Svelato il vestito dell’unica conduttrice donna del Festival. Di chi è e - soprattutto - com’è la creazione pensata proprio per lei : Sanremo 2018, ci siamo: il 68esimo Festival della Canzone Italiana sta per partire. In programma dal 6 al 10 febbraio, quest’anno è guidato da un trittico particolare: Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Nel corso delle cinque serate, però, oltre a questi tre presentatori d’eccezione vedremo alternarsi diversi ospiti. Oltre all’attore Edoardo Leo e alla veejay Carolina Di Domenico, cui sarà ...

Potere al popolo è ‘l’unica vEra novità di queste elezioni’ - la penso come De Magistris : “È impossibile raccogliere le firme”, si lamentava Emma Bonino, che prima ha ottenuto che le dimezzassero e poi, non volendo raccogliere neanche quelle, ha infilato i radicali nelle liste del democristiano antiabortista Tabacci. A riprova del fatto che che quel pare impossibile diventa fattibile se c’è chi lo fa. Potere al popolo ha raccolto in pochi giorni il doppio e il triplo delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni in tutta ...

Camerlenghi (AIGAE) : “AIGAE è l’unica associazione di categoria riconosciuta dal MISE. La delibEra della Regione Lombardia non da esclusiva alle Guide Alpine” : Di seguito un Comunicato AIGAE. “Anno nuovo, Collegio Guide Alpine vecchio:i soliti annunci roboanti per dire che la montagna ha partorito l’ennesimo topolino. Un comunicato del Collegio Nazionale Guide Alpine (Conagai) dichiara che la “Lombardia fa chiarezza su accompagnamento professionale contro l’abusivismo” e viene diffuso, accompagnato da spiegazioni fuorvianti che sono tranquillamente classificabili come “fake news”. Solita noiosa storia: ...

Dischi più venduti del 2017 : primo Ed SheEran. In top 20 - Riki è l’unico ex talent (con due album diversi) - Cristina D’Avena l’unica donna : Riki Non c’era certo bisogno di conferme, ma Riki (al secolo Riccardo Marcuzzo, secondo classificato nell’ultima edizione di Amici) si attesta come il fenomeno commerciale dell’anno. Il giovane milanese riesce infatti a piazzare addirittura due suoi lavori – Perdo le parole e Mania – rispettivamente alla posizione numero 3 e alla 12 nella classifica FIMI dei Dischi più venduti del 2017, ed è l’unico artista ...