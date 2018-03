Equinozio 2018 | buongiorno e buon primo giorno di Primavera! Ecco le IMMAGINI da

Equinozio 2018 - buongiorno e buon primo giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da inviare su Facebook e WhatsApp : La primavera astronomica inizia ufficialmente con l’Equinozio: quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 16:15 UTC (le 17:15 ora italiana). L’Equinozio di primavera, come quello d’autunno, è uno dei momenti dell’anno in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio, dal latino “aequus nox” (notte uguale). Mentre l’Equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno, quello di primavera è il suo esatto opposto: è il primo giorno della ...

Equinozio di primavera 2018 - perché è il 20 e non il 21 marzo : Quest'anno l'inizio astrale della primavera arriva in anticipo di un giorno. Ecco la spiegazione, a metà tra scienza e cultura Meteo, neve di primavera. Sos gelo nelle campagne

Equinozio di Primavera 2018 : ecco perché quest’anno è il 20 Marzo e non il 21 : Nel 2018 l’Equinozio di Primavera, l’inizio della Primavera astronomica, avviene il 20 Marzo alle 16:15 UTC. Comunemente si dice che le stagioni cominciano sempre il giorno 21 di Marzo, giugno, settembre e dicembre, ma in realtà le date esatte di equinozi e solstizi dipendono dalla rivoluzione della Terra: fino al 2102 l’Equinozio di Primavera non sarà il 21 Marzo, ma il 20 o il 19. Nel momento dell’Equinozio, “il Sole nel suo ...

Astronomia : dall’Equinozio di Primavera alle congiunzioni - ecco cosa ci riserva Marzo 2018 : Marzo è un mese tipicamente instabile a livello atmosferico: ciò potrebbe essere d’ostacolo per le osservazioni, ma ciò difficilmente ci impedirà di godere degli eventi astronomici principali (o appuntamenti connessi) del mese. Nel dettaglio, vediamo cosa ci attende nel cielo del terzo mese del 2018. Partendo dalla nostra stella, ricordiamo che il Sole si trova nella costellazione dell’Acquario fino al 12, quando entra nella costellazione ...

Benvenuto Marzo 2018 : inizia la primavera meteorologica e l’Equinozio si avvicina - ecco la DATA : Passano i giorni, cambiano le stagioni: oggi 1° Marzo 2018 inizia ufficialmente la primavera meteorologica e sta per arrivare l’equinozio di primavera, che segna l’inizio della primavera astronomica. L’evento quest’anno si verificherà il 20 Marzo alle ore 16:15 UTC (le 17:29 ora italiana). Analogamente ai solstizi, gli equinozi sono considerati convenzionalmente il momento di avvicendamento delle stagioni astronomiche sulla Terra. Il ...