Equinozio 2018 | buongiorno e buon primo giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da

meteoweb.eu

: Arriva la notte delle 'cicogne' - Adnkronos : Arriva la notte delle 'cicogne' - zazoomblog : Equinozio di primavera: ecco come veniva festeggiato nell’antichità - #Equinozio #primavera: #veniva - zazoomblog : Equinozio di primavera: i principali festeggiamenti nel mondo - #Equinozio #primavera: #principali… -

(Di martedì 20 marzo 2018) La primavera astronomica inizia ufficialmente con l’: quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 16:15 UTC (le 17:15 ora italiana). L’di primavera, come quello d’autunno, è uno dei momenti dell’anno in cuie notte sono in perfetto equilibrio, dal latino “aequus nox” (notte uguale). Mentre l’d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno, quello di primavera è il suo esatto opposto: è ildella “stagione della rinascita”. I due equinozi, uniti ai solstizi, scandiscono i ritmi della Natura, dividendo l’anno solare in quattro parti uguali; sono le pause e i passi di una danza cosmica di cui tutti facciamo parte.allora una selezione diche possiamo condividere sui social per augurare undiIldi primavera è una cosa, e il secondodi primavera è un altro. La differenza tra loro a ...