Enjoy diventa cargo | il van sharing per traslochi e grandi carichi

(Di martedì 20 marzo 2018) Si accende il motore al carper il trasporto dipesanti., il servizio di veicoli in condivisione di Eni, lancerà a Roma, Milano e Torinograzie alla nuova flotta di Doblòin partnership con Fiat. Dopo la marcia indietro sullo scooterrilancia con i veicoli aziendali per arricchire l’offerta e trasportare mobili, oggetti ingombranti, elettrodomestici, materassi o materiali da lavoro. Un servizio inedito in tutto il mondo visto che, come sempre, non ha vincoli di alcun genere per quanto riguarda il prelievo e la riconsegna del mezzo. Ovviamente a patto di rimanere all’interno dell’area di copertura. La flotta è composta per il momento da cinquanta mezzi. Quaranta sono a benzina euro 6 e dieci con doppia alimentazione benzina e metano, i bifuel marchiati dalla scritta “Natural energy” sul portellone posteriore. Schiveranno cioè anche ...