ENEA al Salone del Restauro di Ferrara | dal 21 al 23 marzo

(Di martedì 20 marzo 2018) Dal 21 al 23partecipa alla 25a edizione deldeldi, patrocinata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT). Durante i tre giorni della più importante fiera del settore,presenterà attività e strumenti innovativi per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Quest’anno per la prima volta lo stand(DE9 – padiglione 3) ospiterà i caffè scientifici, una serie di incontri a tu per tu con gli esperti dell’Agenzia per approfondire tecnologie e processi dedicati al patrimonio culturale. Nello spazio espositivo sarà anche in mostra la ricomposizione virtuale stampata in 3D del Fregio delle Sfingi dell’antica basilica Ulpia. Un secondo esemplare di questa ricostruzione tridimensionale è attualmente esposta a Roma ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, ...