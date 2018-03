“Emma ci ha fatto un dono” Il gesto commovente La cantante è corsa in ospedale da lei

caffeinamagazine

(Di martedì 20 marzo 2018) La sua storia aveva scosso tutti. Sissy Trovato Mazza è l’agente di polizia penitenziaria che si trova in coma a causa di un colpo di pistola alla testa. Negli ultimi 16 mesi la 29enne ha passato di tutto: trasferimenti in varie strutture, interventi chirurgici, complicanze di ogni sorta in un quadro clinico complesso che difficilmente cambierà. La poliziotta calabrese è in stato vegetativo e resta soggetta a infezioni e complicazioni dovute ai lunghi ricoveri in rianimazione. La sua famiglia non la lascia un minuto e in tutti i modi cerca di dare luogo a quel miracolo che potrebbe restituirgliela. Proprio in questi giorni la famiglia Trovato Mazza ha ricevuto un’incredibile sorpresa: “È stata un’esplosione di gioia e di emozione”. Così Caterina, la mamma di Sissy ha commentato la visita improvvisa di Emma Marrone nella clinica di Zingonia (Begamo), dove la ...