Elon Musk e il potere invisibile della comicità

Elon Musk - chi è : svolte - segreti e ambizioni di un imprenditore unico al mondo : Solo chi non lo conosce resta fuori dalla diatriba tra chi lo ritiene un genio e chi invece un chiacchierone con grande immaginazione. Già perché Elon Musk è un personaggio che polarizza l’opinione pubblica, perché è troppo difficile rimanere indifferente davanti ai tanti (troppi?) progetti dalle potenzialità rivoluzionarie cui lavora, più o meno in prima persona. Essere fuori dagli schemi è un approccio che lo ha accompagnato sempre, fin dagli ...

Dopo SpaceX - Tesla e Hyperloop ecco il nuovo grande progetto di Elon Musk : Dopo i progetti relativi a Marte, le auto Tesla, il treno veloce Hyperloop e i trasporti urbani con navette sotterranee, Elon Musk ora punta al settore dell’editoria. L’imprenditore starebbe fondando una media company: lo ha annunciato su Twitter, spiegando che è Thud il nome “del suo nuovo impero intergalattico“. La conferma dell’interesse di Musk nei media arriva da alcuni organi di stampa, secondo cui ...

Perché Elon Musk sta assumendo in gran segreto scrittori satirici : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Veicoli elettrici, energie alternative, ricerca spaziale, trasporti e logistica, interfacce uomo-macchina, lanciafiamme e satira. Si allunga l’elenco degli interessi di Elon Musk che, stando a quanto riportato dal Daily Beast, avrebbe messo sotto contratto parte dello staff del sito satirico The Onion, pungente e irriverente al punto di avere preso di mira lo stesso Musk, scrivendo che “offre 1,2 miliardi di ...

Elon Musk : 'L'anno prossimo i primi test per andare su Marte' : Il fondatore di SpaceX Elon Musk durante il festival South by Southwest ha dichiarato che i primi brevi voli potrebbero aver luogo già all'inizio del 2019

Elon Musk : “serve una base spaziale su Marte”. E intanto coccola pedoni e ciclisti : “Continueremo a trasportare le auto, ma solo dopo aver soddisfatto tutte le esigenze del trasporto pubblico. È una questione di cortesia e correttezza. Se qualcuno non può permettersi una macchina, dovrebbe andare per primo”. La versione “politically correct” di Elon Musk arriva via tweet, e tra le altre cose rivela che dentro i tunnel sotteranei progettati dalla sua società Hyperloop, dove si viaggerà ad alta velocità, ...

Elon Musk : Viaggi spaziali per salvare umanità da Terza Guerra Mondiale : Perché colonizzare lo spazio? È una domanda che si fanno in molti a fronte delle grandi difficoltà da superare per costruire colonie sulla Luna e Marte. Elon Musk ha dato la sua risposta alla domanda formulatagli nel corso della conferenza SXSW per l’innovazione: “Se scoppia una Terza Guerra Mondiale vogliamo assicurarci vi sia da qualche parte sufficiente seme di civilizzazione umana per recuperarla”. Il fondatore di SpaceX ...

Marte : ecco come sarà la prima colonia umana sul Pianeta Rosso attraverso gli occhi di Elon Musk : Elon Musk afferma che la prima colonia umana su Marte non sarà una “via di fuga per i ricchi”, ma sarà un posto dove un piccolo gruppo di persone “per le quali il brivido del confine supera il rischio e il pericolo” pianterà il seme per una società democratica e imprenditoriale. All’inizio ci sarà “l’infrastruttura più elementare. Solo una base per creare propulsori, una centrale elettrica, una cupola in cui coltivare prodotti vegetali, tutti ...

C'è un motivo per cui Elon Musk ha tutta questa fretta di andare su Marte : Entro la fine dell’anno prossimo potremmo vedere volare l’astronave che porterà l’umanità su Marte, secondo quanto annunciato l’undici marzo da Elon Musk, intervenuto in un festival di cultura e tecnologia ad Austin, Texas. Il progetto di Musk, fondatore di Tesla, e della società aerospaziale SpaceX?, è quello di compiere la prima missione sul pianeta rosso nel 2022. Nel 2017 ...

Elon Musk / Pronto a colonizzare Marte : "La prima navicella sarà pronta nel 2019" : ELON MUSK e la corsa verso Marte continua: l'imprenditore ha annunciato che la prima navicella verso il Pianeta Rosso sarà pronta per un viaggio di collaudo a inizio 2019.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:52:00 GMT)

L’annuncio di Elon Musk : SpaceX pronta ai primi voli per Marte l’anno prossimo : “Credo che saremo in grado di effettuare viaggi brevi, decollo e atterraggio, nella prima parte dell’anno prossimo“: Elon Musk, fondatore di SpaceX e di Tesla Motors, ha annunciato nel corso di un festival a Austin (Texas) che i voli di test per Marte inizieranno l’anno prossimo. Musk ha aggiunto che è essenziale che gli esseri umani possano raggiungere il Pianeta Rosso prima della prossima “probabile” Guerra ...

