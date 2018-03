Regionali Lazio : si potrebbe arrivare presto a nuove Elezioni Video : Terremoto politico in vista nel Lazio o semplice boutade? A pochissimi giorni dalle elezioni che hanno visto la riconferma di Nicola Zingaretti alla guida della regione laziale, primo nella storia ad essere rieletto, la giunta potrebbe cadere ancor prima di insediarsi. A rilanciare la clamorosa indiscrezione è stato Il Messaggero. L’idea di Pirozzi Attendere la proclamazione degli eletti, presentarsi da un notaio e ufficializzare le dimissioni ...

Regionali Lazio : si potrebbe arrivare presto a nuove Elezioni : Terremoto politico in vista nel Lazio o semplice boutade? A pochissimi giorni dalle elezioni che hanno visto la riconferma di Nicola Zingaretti alla guida della regione laziale, primo nella storia ad essere rieletto, la giunta potrebbe cadere ancor prima di insediarsi. A rilanciare la clamorosa indiscrezione è stato Il Messaggero. L’idea di Pirozzi Attendere la proclamazione degli eletti, presentarsi da un notaio e ufficializzare le dimissioni ...

Molise - Elezioni regionali : Di Pietro candidato presidente del centrosinistra : Successivamente si è capito però che l'ex magistrato avrebbe potuto rappresentare una sintesi maggiore per tutta l'area politica che si contrappone a centrodestra e grillini. Alla luce di questa ...

Molise - Elezioni regionali : Di Pietro candidato presidente per il centrosinistra : L’ex pm di Mani Pulite avrà l’appoggio del Pd e di Liberi e Uguali e dim altre sigle. La scelta dopo il passo indietro del presidente uscente Paolo Frattura

Andrea Greco è il candidato Governatore del MoVimento 5 Stelle alle prossime Elezioni regionali del 22 aprile. : Andrea, 33 anni da compiere, laureato in Giurisprudenza, è il candidato Governatore più giovane della storia politica molisana, ma negli ultimi 5 anni è stato consulente giuridico e uno dei ...

Elezioni regionali 2018 : quando si vota - dove si vota - chi sono i candidati e i sondaggi : Le Elezioni regionali 2018 riguarderanno i cittadini di sei regioni che nei prossimi mesi saranno chiamati alle urne per eleggere il...

Elezioni regionali nel Lazio : centrodestra spaccato - esulta Zingaretti : Dopo le Elezioni politiche del 4 marzo 2018, anche per le Elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio i giochi sono fatti. Alla presidenza della regione lombarda è stato eletto il candidato di centrodestra Attilio Fontana, superando con un vero e proprio plebiscito di voti Giorgio Gori che era il candidato del centrosinistra. Per quanto riguarda la Regione Lazio invece anche se di misura Nicola Zingaretti si è confermato alla guida della Pisana, ...

Nicola Zingaretti ha vinto le Elezioni regionali in Lazio : La sua vittoria è rimasta incerta per diverse ore, perché il suo vantaggio sugli altri candidati è ridotto: probabilmente non avrà la maggioranza assoluta nel Consiglio regionale The post Nicola Zingaretti ha vinto le elezioni regionali in Lazio appeared first on Il Post.

Risultati Elezioni Politiche Regionali 2018/ Ripescati al Proporzionale : da Minniti a Bossi fino a Boldrini : Risultati Elezioni Politiche Regionali 2018: seggi, eletti e ultime notizie. M5s e Lega vincono senza maggioranza, Renzi si dimette e Mattarella avvierà le consultazioni(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:18:00 GMT)

Risultati Elezioni Politiche Regionali 2018/ Big ripescati grazie a Proporzionale : seggi a Boldrini e Minniti : Risultati Elezioni Politiche Regionali 2018: seggi, eletti e ultime notizie. M5s e Lega vincono senza maggioranza, Renzi si dimette e Mattarella avvierà le consultazioni(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:04:00 GMT)

Elezioni regionali 2018 : Lombardia al centrodestra - centrosinistra confermato nel Lazio : La Lombardia non cambia. Dopo anni di governo del centrodestra con guida leghista al Pirellone si riconferma la stessa squadra anche se a guidarla non è più Roberto Maroni, ma Attilio Fontana. E anche il Lazio segue, per la prima volta, la stessa strada. Mai un governatore della regione della capitale era stato riconfermato, il primo è Nicola Zingaretti del centrosinistra. Elezioni regionali 2018 – Lombardia Le prime proiezioni e lo spoglio dei ...

Elezioni 2018 - cappotto e anomalia l'esplosivo incrocio tra Regionali e Politiche : D all'esplosivo incrocio tra Regionali e Politiche, escono due dati eclatanti: il «cappotto» di Attilio Fontana e l'anomalia di Milano. Il primo s'impone: l'onda d'urto della Lega ha trascinato di ...

RISULTATI LOMBARDIA Elezioni regionali 2018/ Diretta - vince Attilio Fontana : "Sarò il presidente della gente" : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Fontana e Gori, le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:39:00 GMT)

Risultati Lazio Elezioni regionali 2018/ Diretta - Nicola Zingaretti ha vinto : "Risultato storico" : Risultati Elezioni Regionali Lazio 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Parisi. Dati spoglio e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:24:00 GMT)