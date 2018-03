Elezioni europee - si terranno tra il 23 e il 26 maggio 2019 : Elezioni europee , si terranno tra il 23 e il 26 maggio 2019 Il Consiglio Ue ha proposto le date del 23-26 maggio 2019 per le Elezioni europee che si terranno il prossimo anno. Ora l’Europarlamento dovrà valutare la proposta e dare un parere sulle date, che verranno poi ufficialmente stabilite entro il mese di giugno.Continua […]

A maggio 2019 torneremo alle urne - tocca alle Elezioni europee : Il Consiglio Ue ha deciso che le prossime elezioni del parlamento europeo si terranno il 23-26 maggio 2019 . Le elezioni avrebbero dovuto aver luogo dal 6 al 9 giugno 2019 , ma dal momento che gli stati membri hanno ritenuto "impossibile" tenere le elezioni in quel periodo, il Consiglio ha deciso all'unanimità di fissare date alternative.Dopo aver ricevuto il parere del Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe adottare formalmente la sua ...

Elezioni europee e Regione - le mira di Dema e i mille ostacoli : Poi c'è uno scoglio di natura squisitamente politica, rappresentato dalla volontà del Movimento 5 Stelle di contendere tutto il campo agli altri partiti, forte delle percentuali bulgare raggiunte in ...

Effetto Elezioni su Piazza Affari. Incerte le altre Borse europee : Deboli le altre Borse europee, che non sembrano aver accolto positivamente il via libera degli elettori dell'SPD alla Grosse Koalition in Germania , cosa che permetterà alla prima economia europea di ...