Elezioni e dazi | ecco come affrontare i rischi dello scenario economico

Varese - Fondazioni - porte aperte ai candidati - sElezioni in streaming : Inoltre verranno effettuate delle audizioni pubbliche di ciascun candidato, con possibilità di diretta streaming sul sito istituzionale dell'ente, che saranno effettuate dal sindaco di Varese. Il ...

Dazi - la mossa di Donald Trump : ripropone la retorica dell’uomo anti-sistema in vista delle Elezioni di midterm a novembre : Nell’annunciare le tariffe su acciaio e alluminio, Donald Trump si è rivolto alla storia e ha citato quei presidenti che, nel passato, hanno usato il protezionismo per far crescere l’economia americana. “Tutti i nostri grandi presidenti, da Washington a Lincoln a Jackson a Teddy Roosevelt – ha detto Trump – hanno capito che l’America deve avere una base manifatturiera forte, vibrante, indipendente… La politica tariffaria protezionistica dei ...

Elezioni : Berlusconi - dazi non fanno bene a nessuno : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “I dazi non fanno bene a nessuno. E’ il commercio libero che porta il benessere. Lo dico da imprenditore”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Carta Bianca su Rai3. L'articolo Elezioni: Berlusconi, dazi non fanno bene a nessuno sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - Salvini : ‘Da premier metterò i dazi come Trump’. Calenda : ‘Idea fessa e irrealizzabile - li decide l’Ue’ : “dazi a protezione del made in Italy pur di difendere i lavoratori e gli imprenditori italiani”, sul modello di quanto deciso da Trump per le importazioni di alcuni prodotti cinesi. La proposta arriva dal leader della Lega, Matteo Salvini, la cui idea è che se “vuoi licenziare in Italia, produrre sottocosto all’estero e rivendere in Italia”, allora “paghi il 50% di tasse in più”. Il tutto, ha annunciato il ...

Elezioni - Salvini : “Se sarò premier metterò dazi come Trump”. Calenda : “Idea fessa e irrealizzabile - li decide la Ue” : “dazi a protezione del made in Italy pur di difendere i lavoratori e gli imprenditori italiani”, sul modello di quanto deciso da Trump per le importazioni di alcuni prodotti cinesi. La proposta arriva dal leader della Lega, Matteo Salvini, la cui idea è che se “vuoi licenziare in Italia, produrre sottocosto all’estero e rivendere in Italia”, allora “paghi il 50% di tasse in più”. Il tutto, ha annunciato il ...