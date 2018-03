Elezione presidenti di Camera e Senato | chi sono i possibili candidati

M5s - Di Maio ai neoeletti : 'L'Elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo' : "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, accogliendo a ...

Parlamento : venerdì l’insediamento - attesa entro sabato Elezione presidenti/Adnkronos : Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Ancora qualche giorno e poi la diciottesima legislatura sarà formalmente avviata. venerdì prossimo, 23 marzo, sono convocate le prime sedute di Camera e Senato, rispettivamente alle 11 e alle 10.30, e da domani inizieranno le procedure di registrazione dei nuovi parlamentari. La prima tappa di un percorso segnato da una serie di adempimenti, al termine dei quali, probabilmente subito dopo Pasqua, il Presidente ...

Presidenti di Camera e Senato - regole e tempi dell'Elezione. Chi sono i 'candidati' : Il 23 marzo la prima seduta del nuovo Parlamento: si vota per le presidenze, step che precede le consultazioni per il nuovo governo. Ecco gli scenari politici Nuovo governo, la tentazione di Di Maio: ...

Di Maio : “L’Elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo. Gli altri partiti vogliono il voto? Non ci spaventano” : “L’elezione dei presidenti delle Camere non riguarda le dinamiche del governo”. “Noi non contempliamo ipotesi di governo istituzionale o di tutti”. “Nuove elezioni non ci spaventano”. “Gli italiani hanno votato un programma che non è mai stato estremista”. Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ha scelto di tenere una conferenza stampa nella sede della stampa estera e ha toccato alcuni ...

Camera e Senato - l’Elezione dei presidenti come speranza per un governo. Totonomi : Toninelli - Romani - Carelli - Gelmini : “Ascoltare tutti“, “Aperti a tutti“. A scrivere sembra la stessa mano, ma i messaggi arrivano da mittenti diversi: da una parte il segretario della Lega Matteo Salvini e dall’altra il capo politico del M5s Luigi Di Maio. E in quel “tutti” ci sono anche loro, soprattutto mentre entrambi parlano dei presidenti delle Camere. L’elezione di chi guiderà le assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama ...

Politiche - dai gruppi all'Elezione dei presidenti delle Camere : ecco cosa succede dal 5 marzo : Ci vorrà minimo un mese, forse anche di più. Una volta scrutinate tutte le schede e proclamati i risultati comincerà la maratona politica per trovare i nuovi presidenti delle Camere e formare il nuovo governo. Queste le tappe. 4 marzo . Le urne si chiuderanno alle 23. Lo spoglio delle schede non sarà brevissimo, vista la ...