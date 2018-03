ELENA MORALI Video | pasto saltato per via del tempo Isola dei famosi 2018

Striscia La Notizia : ELENA MORALI ha un cellulare all’Isola? : Elena Morali a Striscia la Notizia: ha violato le regole dell’Isola? Striscia la Notizia, ancora una volta, ha deciso di mostrare al suo fedele pubblico un servizio tutto dedicato all’Isola dei Famosi, il reality più chiacchierato del momento. Dopo aver abbondantemente parlato di Francesco Monte e Alessia Marcuzzi, il tg satirico ha scelto di focalizzare le sue attenzioni anche su un’altra concorrente. Chi? Elena Morali. Il motivo ...

ELENA MORALI - il fidanzato Scintilla : “Tutti hanno avuto la sorpresa tranne lei” : Il fidanzato di Elena Morali lancia un appello sul web: il messaggio pubblicato da Scintilla Lo aveva già fatto notare ieri sera Elena Morali, ovvero: a tutti i nominati erano state organizzate delle sorprese all’Isola tranne che a lei. Durante la diretta, infatti, ieri abbiamo assistito al romantico incontro tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Sempre […] L'articolo Elena Morali, il fidanzato Scintilla: “Tutti hanno avuto ...

Nadia Rinaldi eliminata all’Isola dei famosi - Rosa Perrotta resta “sola” con ELENA Morali : Rosa Perrotta è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13 nella puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5: al televoto perde contro Simone Barbato e Alessia Mancini. Ma può rientrare in gioco… e alla fine esce Nadia Rinaldi. Rosa Perrotta “esce” dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Rosa lascia il reality show: al […] L'articolo Nadia Rinaldi eliminata all’Isola dei famosi, ...

Scintilla/ Il fidanzato di ELENA MORALI in studio : la naufraga spera in una sorpresa... (Isola dei Famosi 2018 : Scintilla, Gianluca Fubelli è il fidanzato di Elena Morali. Questa sera in studio all'Isola dei Famosi 2018: ci sarà una sorpresa per la naufraga?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 23:02:00 GMT)

Nadia Rinaldi ha un mancamento : ELENA MORALI interviene : L’Isola dei Famosi: Elena Morali soccorre Nadia Rinaldi Poche ore fa è andata in onda una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa occasione a far molto discutere è stata senza ombra di dubbio Nadia Rinaldi, la quale ha avuto un piccolo malore. Cosa è successo? In pratica la famosa attrice di origini romane ha avvertito un mancamento, confessando a Elena Morali: “Ho un abbassamento di pressione…Non ...

ELENA MORALI e Scintilla in crisi?/ Lei vicina a Simone Barbato all'Isola dei Famosi. Lui : "La sposo comunque" : Matrimonio a rischio per Elena Morali e Scintilla? all'Isola dei Famosi 2018, lei è sempre più vicina a Simone Barbato, ma il comico a Pomeriggio 5 conferma che le nozze si faranno(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:20:00 GMT)

Isola - ELENA MORALI resta in gioco con Nadia : le due "outsider" : Elena Morali, questa settimana in nomination con Alessia Mancini e Bianca Atzei, ha perso al televoto ma per lei il reality continua all'insaputa degli altri naufraghi. L'ex Pupa, infatti, ha raggiunto l'Isola...

Paola Di Benedetto eliminata dall’Isola dei famosi - ELENA MORALI e Nadia Rinaldi da sole : Elena Morali è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13 nella puntata di lunedì 5 marzo su Canale 5: al televoto perde contro Bianca Atzei e Alessia Mancini. Ma può rientrare in gioco… e alla fine esce Paola Di Benedetto. Elena Morali “esce” dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Elena lascia il reality show: […] L'articolo Paola Di Benedetto eliminata dall’Isola dei ...

Isola dei Famosi 2018 : Nadia Rinaldi ed ELENA MORALI rimangono su quella che a tutti gli effetti è un’ultima spiaggia. Paola - Filippo e Cecilia tornano a casa : Isola 2018 - Paola, Filippo, Cecilia e Nadia Nadia Rinaldi ed Elena Morali continuano a vivere sull’Isola che non c’è, e possono in questo modo rimanere in gara all’Isola dei Famosi 2018. Il verdetto è arrivato durante la settima puntata (qui la diretta minuto per minuto). Va precisato che inizialmente era stato annunciato un ripescaggio a tutti gli effetti, ed era stato lasciato intendere che l’Isola che non c’è ...

ELENA MORALI/ Eliminata - sbarca all'Isola che non c'è. Battere Di Benedetto e Rinaldi al televoto? : ELENA MORALI ha stabilito una tregua con Bianca Atzei nell'ultima settimana di gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il fidanzato Gianluca Furbelli Scintilla la difende in studio e sui social(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:40:00 GMT)

ELENA MORALI/ Pace con Bianca Atzei. Il fidanzato Scintilla preoccupato per la sua salute? (Isola 2018) : ELENA MORALI ha stabilito una tregua con Bianca Atzei nell'ultima settimana di gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il fidanzato Gianluca Furbelli Scintilla la difende in studio e sui social(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 22:02:00 GMT)

AMAURYS PEREZ/ Nel mirino di ELENA MORALI : è guerra (Isola dei Famosi 2018) : AMAURYS PEREZ ha vissuto giorni infuocati all'Isola dei Famosi 2018: le accuse di Elena Morali si aggiungono a quelle dell'ex concorrente Eva Henger. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:21:00 GMT)

ELENA MORALI/ Scintilla in sua difesa sui social : "smaschererà Bianca Atzei" (Isola dei Faosi 2018) : ELENA MORALI ha diviso il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 a metà. Il fidanzato Gianluca Furbelli intanto la difende e punta il dito contro Bianca Atzei: chi ha ragione?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:06:00 GMT)

BIANCA ATZEI/ Eliminata? Nuove liti con ELENA MORALI - la cantante in lacrime (Isola dei Famosi 2018) : BIANCA ATZEI ha vissuto un nuovo crollo nell'ultima settimana dell'Isola dei Famosi 2018. Intanto diversi concorrenti si scagliano contro di lei. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:20:00 GMT)