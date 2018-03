“Elena Morali | il segreto è nei leggings” Isola dei Famosi | l’affondo Striscia la

caffeinamagazine

: L'Isola dei Famosi, Striscia la Notizia contro Elena Morali: potrebbe nascondere un telefono cellulare - piobulgaro : L'Isola dei Famosi, Striscia la Notizia contro Elena Morali: potrebbe nascondere un telefono cellulare - Libero_official : VIDEO - L'occhio lunghissimo di Antonio Ricci colpisce ancora - terrona86 : @Elena_Morali e @FubelliGianluca <3 siete bellissimi insieme. -

(Di martedì 20 marzo 2018) Perla Notizia il reality ora in onda su Canale 5 è l’dei fumosi e Alessia Marcuzzi, la conduttrice, una svicolona. Sono settimane che il tg satirico di Antonio Ricci ha preso di mira l’. Non c’è sera senza un servizio sul reality più chiacchierato dal momento. A partire dall’ormai noto canna-gate, passando per le accuse di omofobia e quelle, spesso ritrattate, degli altri naufraghi, anche delle precedenti edizioni, sul consumo di marijuana in Honduras. E poi certo, le critiche sulla Marcuzzi e sulla produzione, ovvero la società Magnolia. Che, stando alle ultime, dopo la sfuriata di Alessia contro Eva Henger in puntata, sarebbe ora in rotta con Mediaset. Una ‘piazzata’ in diretta tv che ai piani alti avrebbero mal digerito: voci provenienti dai corridoi facevano intendere di una possibile sospensione del programma. Subito ...