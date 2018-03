Ecco la tisana utile a combattere l’alito cattivo

Ecco il momento migliore per degustare una buona tisana al Tè verde : In molti si domandano quale momento della giornata è il più indicato per godersi una buona tisana al tè verde per beneficiare delle sue proprietà utili al nostro organismo. Sicuramente il momento migliore per bere il tè verde è 20 minuti prima o dopo i pasti, e vi spieghiamo il perché: innanzitutto se volete perdere qualche chilo, si consiglia di berlo 20 minuti dopo i pasti. In questo modo, brucerete i grassi o li eliminerete più facilmente, ...

Ecco la tisana per rafforzare le difese immunitarie : Per prevenire o accelerare la guarigione dai sintomi influenzali o più semplicemente per rafforzare il nostro sistema immunitario, possiamo preparare un’ottima tisana all’echinacea, perfetta per proteggerci nei confronti di agenti patogeni esterni come virus e batteri. La tisana all’echinacea è consigliata durante i mesi più freddi, quando l’umidità e i cambi di stagione possono indebolire le nostre difese immunitarie, tanto da ...

Ecco la tisana che ha un potente effetto sulla tiroide : Secondo alcuni studi, la tisana alla camomilla sembri avere un potente effetto sulla tiroide. La camomilla è indubbiamente una delle piante medicinali più conosciute e a cui si ricorre più frequentemente. Ha molti poteri benefici sul nostro organismo, viene molto utilizzata per curare problemi gastrointestinali, infiammazioni, mal di testa, mal di denti, mal d’orecchie, per ridurre il dolore e far addormentare i bambini. I ricercatori ...