Ecco il nuovo disco dei Baustelle

Gaetano Miccichè eletto nuovo presidente Lega Serie A/ Votato all'unanimità - Ecco chi è : Finalmente la Lega Serie A ha un nuovo presidente: Gaetano Miccichè è stato eletto all'unanimità, succede ufficialmente a Maurizio Beretta dopo il doppio periodo di commissariamento(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Prende forma il Milan 2018-2019 : Ecco come potrebbe essere il nuovo 11 titolare Video : Dopo la cocente eliminazione subita per mano dell’Arsenal i rossoneri di Gattuso si preparano ad affrontare un finale di stagione che si preannuncia scoppiettante. Il tecnico del Milan sa bene l’importanza di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, in quanto da essa dipendera' molto del prossimo mercato. I rossoneri non sono troppo lontani dal quarto posto, obiettivo che sembrava ormai tramontato sotto la guida di Montella e ...

Riccardo Marcuzzo News. Ecco il nuovo amore di Riki! : Si riaccende il gossip attorno ad uno dei giovani più bravi ma anche più belli di Amici 16: si tratta di Riccardo Marcuzzo, uno degli idoli italiani più amati dalle ragazzine che pare stia facendo strage di cuori! Vediamo chi è la sua nuova conquista! Torna a far parlare di sé uno dei giovani del talent Amici 16 che hanno avuto maggiore successo e non solo per la sua musica ma anche per le sue conquiste. Dopo aver avuto una relazione con Giulia ...

“Altro che ritorno dei Brangelina”. Il nuovo amore della Jolie che deluderà chi sognava un ritorno di fiamma col suo Brad Pitt. Ecco per chi batte - ora - il cuore dell’attrice : Chi sognava un ritorno di fiamma a sorpresa dei Brangelina dovrà, purtroppo, iniziare a mettersi l’anima in pace. Almeno per ora, senza precludere qualche scherzo del destino che però, a quanto pare, al momento è decisamente improbabile. Mentre tanti fan si auguravano infatti una riconciliazione tra il bel Brad e la sua Angelina, Ecco arrivare la notizia che proprio lei, la Jolie, non sarebbe rimasta single troppo a lungo. La star ...

Destiny 2 : Ecco il nuovo inventario di Xur e la sua posizione : Si rinnova puntuale l'appuntamento con Xur, l'Agente dei Nove, che anche questo weekend è tornato in Destiny 2 per offrire ai guardiani un rinnovato inventario di merci esotiche che può essere acquistato in cambio dei Frammenti Leggendari così duramente guadagnati durante la settimana.Questo fine settimana potremo trovare il tentacolare venditore nei pressi dell'Afflizione del Gigante, su Io. Potremo andarlo a trovare a partire da oggi, venerdì ...

Far Cry 5 : Ecco il nuovo trailer live action "Il Sermone" : Ubisoft prosegue la sua campagna di marketing, come riportato da Videogamer, con un nuovo live action trailer dedicato a Far Cry 5 intitolato "Il Sermone" pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube della compagnia. In attesa dell'uscita del gioco, Ubisoft ha continuato a delineare il mondo della fittizia Hope County e questa volta il protagonista del trailer in questione è un giovane malvivente in fuga dalla polizia che finisce per trovare ...

Angelina Jolie volta pagina : Ecco chi è il suo nuovo amore : Angelina Jolie sembra aver voltato pagina e pronta a lanciarsi in un nuovo amore. Secondo quanto rivelato da fonti vicine all'attrice 42enne al magazine 'RadarOnline.com',...

Ricchi e Poveri/ I giudici di Sanremo Young : “Ecco qual è il segreto del nostro successo!” - presto un nuovo CD : I Ricchi e Poveri si raccontano tra le pagine del settimanale "Oggi", i giudici di SanremoYoung svelano: “Ecco qual è il segreto del nostro successo!”, presto un nuovo CD inedito a due voci.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:08:00 GMT)

Clima : l’Accordo di Parigi ci salverà dai danni del riscaldamento globale? Ecco i risultati di un nuovo studio : l’Accordo di Parigi sul Clima mira a stabilizzare le temperature globali limitando il riscaldamento ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali e a continuare a limitarlo ulteriormente fino a 1.5°C. Per quantificare cosa significherebbe per le popolazioni che vivono in aree costiere, un gruppo di ricercatori ha utilizzato una rete globale di idrometri e un quadro di proiezione locale del livello del mare per analizzare le ...

Prende forma l'Inter 2018-2019 : Ecco come potrebbe essere il nuovo 11 titolare Video : Ancora la stagione deve entrare nel vivo ma la dirigenza ha gia' recepito il messaggio dell'allenatore. A questa Inter per puntare a vincere occorre ancora tanta qualita'. ecco perché è più che mai necessario puntare forte sul mercato estivo per puntellare la rosa con acquisti mirati, che sappiano fare il salto di qualita' alla squadra. Pochi acquisti ma buoni, è questo il nuovo obiettivo di casa Inter. La nuova difesa Nel reparto arretrato i ...

“Isola dei Famosi - ma allora è un vizio”. Il reality di nuovo nel caos : neanche il tempo di archiviare il “canna-gate” ed Ecco l’ennesimo scandalo. Le immagini (e le parole di alcuni naufraghi) sembrano non lasciare dubbi. Che disastro! : Il caso del momento sembra, almeno per ora, essersi chiuso. Parliamo ovviamente del canna-gate andato in scena all’Isola dei Famosi 2018, che ha animato quasi da solo le prime puntate del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Un episodio sul quale si sono concentrate non solo le attenzioni del pubblico, con le antenne drizzate di fronte alle indiscrezioni che continuavano a susseguirsi di giorno in giorno, ma anche quelle di ...

Avengers : Infinity War - domani il nuovo trailer! Ecco il video-annuncio - Best Movie : L'abbiamo atteso a lungo, e finalmente sta arrivando: domani, 16 marzo, i Marvel Studios mostreranno al mondo il nuovo trailer di Avengers: Infinity War , bramatissimo cinecomic che radunerà tutti , o quasi, i nostri mitici eroi, uniti contro il potente Thanos che minaccia di spazzare via parte dell'...

Ecco come potremo programmare Nintendo Labo : nuovo video del Garage Mode : Poco più di un mese ci separa dall'uscita di Nintendo Labo, e il colosso nipponico ha pubblicato oggi il primo di una serie di video volti a spiegarci una delle funzioni più interessanti di questo peculiare videogioco, il Garage Mode. Grazie al Garage Mode potremo infatti programmare con assoluta libertà tutti gli aspetti di Labo, arrivando a rivoluzionare completamente il funzionamento dei kit originali e non solo.Volendo spiegare brevemente ...

Dopo SpaceX - Tesla e Hyperloop Ecco il nuovo grande progetto di Elon Musk : Dopo i progetti relativi a Marte, le auto Tesla, il treno veloce Hyperloop e i trasporti urbani con navette sotterranee, Elon Musk ora punta al settore dell’editoria. L’imprenditore starebbe fondando una media company: lo ha annunciato su Twitter, spiegando che è Thud il nome “del suo nuovo impero intergalattico“. La conferma dell’interesse di Musk nei media arriva da alcuni organi di stampa, secondo cui ...