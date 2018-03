Eataly festeggia il #tiramisuday : in gara alcuni tra i migliori influencer del food : Amanti del tiramisù armatevi di cucchiaino, perché domani dovremo festeggia re! Quest’anno inoltre, Eataly in occasione del Tiramisù Day coinvolge alcuni dei più seguiti food influencer di Torino, Milano e Roma ai quali, nella giornata del 21 marzo, proporrà attività golose e contest dedicati al #tiramisuday e al #tiramisu Eataly . Ma non solo e qui possiamo entrare tutti in gioco: infatti sempre nella giornata dedicata al dolce più buono al ...

FICO Eataly World : l’8 marzo si festeggia «dop» : Non solo apre le porte alla primavera. marzo è anche il mese in cui tradizionalmente inizia la produzione di pecorini e caprini a latte crudo ed è per questo che proprio in questo periodo FICO Eataly World, uno dei più grandi parchi agroalimentari, diventa meta imperdibile per gli appassionati che potranno approfittare di degustazioni, corsi e tanti eventi golosi. LEGGI ANCHEA Milano arriva l'Accademia della Sfoglia In evidenza, l’appuntamento ...