”È nato” Fiocco azzurro in casa Fedez-Ferragni Qualcuno ha notato qualcosa sui social

DALL'ITALIA | GOSSIP Scelto anche il nome. La notizia è di poco fa #leonelucia #fedez #chiaraferragni #gossip

(Di martedì 20 marzo 2018) Il figlio di Chiara, 30 anni, e, 27, è nato. A dare la notizia è stato il sito tabloit.it. ”Siamo i primi a dare la notizia, – si legge – che ci è giunta da pochissimi minuti e verrà presto confermata dai diretti interessati. Baby Raviolo è nato al Cedars-Sinai di Los Angeles (dove ha partorito anche Beyoncé), mamma e figlio stanno bene. La lieta novella era attesissima da tutti i fan della coppia, che ormai da mesi si era trasferita a Los Angeles in attesa dell’arrivo del primo figlio”. I fan avevano sospettato che la fashion blogger potesse partorire proprio oggi per via dello “strano” silenzio suidei due vip più attivi del web. La coppia si era trasferita da mesi in California – dove da qualche giorno erano stati raggiunti dalla famiglia del rapper – proprio per aspettare la nascita del figlio Leone, ...