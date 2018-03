È morto Sudan | era l’ultimo esemplare di rinoceronte bianco maschio

WWF - morto Sudan : era l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale - simbolo della drammatica perdita di biodiversità : l’ultimo individuo maschio di rinoceronte bianco settentrionale è morto lo scorso 19 marzo in Kenya, nella riserva di Ol Pejeta Conservancy. Aveva 45 anni ed era malato da tempo, tanto che è stato necessario praticare l’eutanasia all’animale per evitargli ulteriori sofferenze. Ora della sottospecie restano solo 2 femmine, anch’esse anziane. La sottospecie è segnata. “Per il WWF oggi è un giorno di lutto. La scomparsa di Sudan non puo non essere ...

