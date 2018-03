E' morto l' ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio rimasto al mondo

morto l’ultimo maschio di rinoceronte bianco sulla Terra. La specie aggrappata all’inseminazione artificiale di due femmine : L’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio rimasto al mondo è Morto all’età di 45 anni: con la scomparsa di Sudan, questo il nome dell’animale che viveva nella riserva di Ol Pejeta Conservancy in Kenya, rimangono solo due esemplari femmine di questa specie. L’annuncio, riporta la Cnn, è stato dato dalla ong ambientalista internazionale WildAid, secondo cui Sudan è stato soppresso dopo che un team di veterinari ha ...

L'ultimo esemplare maschio di rinoceronte bianco settentrionale, una sottospecie del rinoceronte bianco considerato probabilmente estinto in natura, è morto a 45 anni all'Ol Pejeta Conservancy, una riserva naturale in Kenya. "Sudan", come si chiamava, è stato soppresso lunedì dopo circa

