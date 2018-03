È la fine del sogno delle auto senza conducente?

Ricordate Mido? Ecco che fine ha fatto l'ex attaccante della Roma : è irriconoscibile : Poi una carriera in giro per il mondo, fino al ritiro a soli 30 anni. Oggi è tutta un'altra persona, vedere per credere

Datagate - la fine dell’innocenza dei social network e l’intervento dei regolatori : Il mercato finanziario è già convinto che i grandi sauri del web non riusciranno a sfuggire all’impatto del meteorite regolatorio che si muove contro di loro: in pochi giorni, oltre 100 miliardi di dollari di capitalizzazione di Borsa dei colossi internet sono già andati in fumo...

Rugby femminile - il ranking mondiale aggiornato alla fine del Sei Nazioni 2018 : l’Italia conferma la settima piazza : La seconda vittoria consecutiva nel Sei Nazioni non soltanto consente all’Italia di guadagnare 3 decimi di punto, ma evita alle azzurre di perdere la settima posizione conquistata la scorsa settimana, confermando così la posizione più alta mai raggiunta dalla nostra selezione femminile nel ranking mondiale di Rugby. Ora bisogna guardare avanti: l’Australia dista 3.83 punti. La Francia conferma la terza piazza completando il Grand ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato alla fine del Sei Nazioni 2018 : l’Italia resta 14ma - fallito il sorpasso a Tonga : L’Italia resta al 14° posto nel ranking mondiale di Rugby dopo l’amara sconfitta nel finale contro la Scozia, che negli ultimi istanti ha negato la vittoria agli azzurri, i quali hanno fallito così il sorpasso a Tonga. All’inizio del torneo gli azzurri avevano 71.25 punti, ora 71.10, segno che il divario con le altre cinque Nazioni che compongono il torneo è ancora ampio. La sconfitta con gli scozzesi è costata all’Italia ...

Hard Sun - la serie TV sulla fine del mondo : Un'indagine apparentemente semplice, una cospirazione governativa e la fine del mondo che è vicina: questo e altro nella serie TV 'Hard Sun'

Una teoria sulla fine del mondo e il Multiverso : l'ultimo regalo di Stephen Hawking prima di morire : Un'ultima magnifica eredità per tutto il genere umano. Un ultimo regalo. Poco prima di morire Stephen Hawking vide una linea d'argento in fondo al cielo, che notoriamente un fondo non ce l'ha. E vide ...

Luigi Di Maio - la farse dei ministri prima del voto : che fine gli farà fare : Le trasforazioni del Movimento Cinque stelle non finisco mai. Da quando Beppe Grillo ha ufficialmente archiviato la 'stagione vaffa', per Luigi Di Maio è partita una sorta di via libera a rimangiarsi ...

Quattro milioni e mezzo per non giocare mai : la triste fine del talento Ben Arfa : Gioca Mbappè e Ben Arfa si deve rassegnare a essere il "fuori rosa più costoso del mondo". Ma come si possono congelare 4,5 milioni di euro? Gli emiri non hanno problemi finanziari , come dimostra l'...

F1 - Mondiale 2018 – La Red Bull ci crede : Honda può raggiungere Renault entro la fine del 2018 : La Red Bull è il team più atteso in vista del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di F1 2018. Tutti, infatti, attendono con ansia il nuovo pacchetto aerodinamico disegnato da Adrian Newey, che, stando alle indiscrezioni, renderà la RB14 più veloce di circa due, tre decimi. La novità della scuderia dei “bibitari” potrebbe però essere un’altra, il motore. Il punto debole della squadra guidata da Chris Horner ...

La fine del comunismo è cominciata nel 1968 : Nella primavera del 1968 Praga era il faro del mondo, e quando ad agosto le truppe sovietiche sono entrate in città e il mondo ha visto i giovani cechi e slovacchi salire sui carri armati in lacrime ...

Che fine ha fatto Carmelito? La verità sul figlio di Candela e Severo - anticipazioni future Il Segreto : Che fine ha fatto Carmelito? Le anticipazioni spagnole del Segreto hanno come argomento principe proprio la scomparsa di Carmelito: Candela e Severo, nell'ultima stagione, cercheranno instancabilmente il bambino, fino a quando non verranno a conoscenza di una drammatica verità. Ci saranno le loro vite in ballo e non sarà facile il periodo che saranno chiamati ad affrontare. Credevano che, una volta messo fuori gioco Cristobal, la loro vita ...