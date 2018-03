Dzeko | ' La sfida col Barca? Roma senza pressione | daremo tutto'

LIVE Pagelle Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : 0-0. Grande sfida tra Icardi e Dzeko per un posto in Champions League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Inter-Roma, big match della 21a giornata di Serie A. A San Siro ci si gioca un posto in Champions League. Infatti i nerazzurri sono quarti in classifica con tre punti in più dei giallorossi, che hanno però una partita in meno. Entrambe le squadre dovranno quindi dare il tutto per tutto per cercare di conquistare una vittoria che potrebbe cambiare l’esito della stagione. ...

LIVE Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : scontro diretto per la Champions League a San Siro. Icardi-Dzeko - sfida tra bomber! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Roma, posticipo serale delle domenica del campionato di Serie A, valido per il 21° turno. Una sfida di grande impatto emotivo quella di San Siro tra due delle migliori compagini del torneo nazionale: i nerazzurri terzi i graduatoria con 42 punti e i giallorossi quinti a quota 39, ma con una partita in meno (mercoledì 24 il recupero della terza giornata in casa della Sampdoria, alle ore 20.45). ...

LIVE Pagelle Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : grande sfida tra Icardi e Dzeko per un posto in Champions League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Inter-Roma, big match della 21a giornata di Serie A. A San Siro ci si gioca un posto in Champions League. Infatti i nerazzurri sono quarti in classifica con tre punti in più dei giallorossi, che hanno però una partita in meno. Entrambe le squadre dovranno quindi dare il tutto per tutto per cercare di conquistare una vittoria che potrebbe cambiare l’esito della stagione. ...

LIVE Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : scontro diretto per la Champions League a San Siro. Icardi-Dzeko - sfida tra bomber! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Roma, posticipo serale delle domenica del campionato di Serie A, valido per il 21° turno. Una sfida di grande impatto emotivo quella di San Siro tra due delle migliori compagini del torneo nazionale: i nerazzurri terzi i graduatoria con 42 punti e i giallorossi quinti a quota 39, ma con una partita in meno (mercoledì 24 il recupero della terza giornata in casa della Sampdoria, alle ore 20.45). ...

Chivu - il doppio ex di Inter e Roma : 'Dzeko-Icardi - ecco la sfida' : 'Inter e Roma sono due grandi squadre, si giocano con la Lazio la qualificazione in Champions. Sono in crisi? Non diciamo così', il giudizio di Cristian Chivu, ex difensore e oggi opinionista di Fox ...

LIVE Roma-Atalanta - 20a giornata Serie A in DIRETTA : sfida dal sapore europeo all'Olimpico. Dzeko vuole sbloccarsi - occhio a Papu Gomez : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Atalanta , incontro valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018. La Roma, reduce dal pareggio con il Sassuolo all'...

LIVE Roma-Atalanta - 20a giornata Serie A in DIRETTA : sfida dal sapore europeo all’Olimpico. Dzeko vuole sbloccarsi - occhio a Papu Gomez : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Atalanta, incontro valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018. La Roma, reduce dal pareggio con il Sassuolo all’Olimpico, cerca sempre tra le mura amiche di ritrovare il successo ed iniziare il migliore dei modi il girone di ritorno. Una vigila non certo tra le più tranquille quella vissuta in casa giallorossa. La non convocazione di Radja Nainggolan, in ...