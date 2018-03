Due le proposte di legge approvate oggi dalla Prima Commissione consiliare

Azioni BapR bloccate - avanzate Due proposte : Due proposte sono state avanzate a seguito di un incontro tra il sindaco e vertici della Banca Agricola Popolare di Ragusa, sulla vicenda Azioni

Sanremo. Boom ascolti nella serata dei Duetti : 10 - 1 milioni e 51.1%. Ultimo vince le Nuove proposte : Secondo posto per Mirkoeilcane e terzo gradino del podio per Mudimbi. La quarta serata inizia con Heidi in versione rock, omaggio alla svizzera Michelle, interpretata dall'inedito trio Baglioni-Hunziker-Favino. Gianna Nannini è la prima ospite: duetto con Baglioni e l'Ariston si emoziona. Poi Piero Pelù. Premio alla carriera per Milva, la figlia porta sul palco il suo grazie e un messaggio ai giovani. Alice Caioli vince il premio sala stampa ...

Sanremo. Boom ascolti nella serata dei Duetti : 10 - 1 milioni e 51.1%. Ultimo vince le Nuove proposte : Secondo posto per Mirkoeilcane e terzo gradino del podio per Mudimbi. La quarta serata inizia con Heidi in versione rock, omaggio alla svizzera Michelle, interpretata dall'inedito trio Baglioni-Hunziker-Favino. Gianna Nannini è la prima ospite: duetto con Baglioni e l'Ariston si emoziona. Poi Piero Pelù. Premio alla carriera per Milva, la figlia porta sul palco il suo grazie e un messaggio ai giovani. Alice Caioli vince il premio sala stampa ...

Sanremo. Boom ascolti nella serata dei Duetti : 10 - 1 milioni e 51.1%. Ultimo vince le Nuove proposte : Secondo posto per Mirkoeilcane e terzo gradino del podio per Mudimbi. La quarta serata inizia con Heidi in versione rock, omaggio alla svizzera Michelle, interpretata dall'inedito trio Baglioni-Hunziker-Favino. Gianna Nannini è la prima ospite: duetto con Baglioni e l'Ariston si emoziona. Poi Piero Pelù. Premio alla carriera per Milva, la figlia porta sul palco il suo grazie e un messaggio ai giovani. Alice Caioli vince il premio sala stampa ...

SANREMO 2018/ Duetti cantanti big - finale giovani e diretta : Ultimo vincitore per le nuove proposte : Festival di SANREMO 2018, anticipazioni e news quarta serata del 9 febbraio: proclamazione del vincitore nuove proposte, Duetti dei Big in gara e ospiti, tutte le info.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 23:25:00 GMT)

Sanremo : stasera i Duetti e il vincitore delle Nuove Proposte - Mudimbi favorito : In attesa del vincitore del 68° Festival che siconoscerà domani notte, stasera intanto si assegnano i premi alle Nuove Proposte. Ieri, al termine delle esibizioni delle altre quattro Nuove Proposte, ...

Sanremo 2018/ Cantanti big e finale giovani - diretta quarta serata : vincitore Nuove Proposte - Duetti e ospiti : Festival di Sanremo 2018, anticipazioni e news quarta serata del 9 febbraio: proclamazione del vincitore Nuove Proposte, duetti dei Big in gara e ospiti, tutte le info.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 07:10:00 GMT)

'BenEssere 0-6" e "Il Tam tam delle mamme" : Due nuove proposte dal Servizio comunale di progettazione educativa : "Educare è un'impresa creativa, un'arte più che una scienza". E' questo lo slogan della campagna BenEssere 0-6, l'iniziativa promossa dal Servizio di progettazione educativa del Comune di Venezia, rivolta alle mamme e ai papà alle prese con i primi ...

Commissione Turismo : maggioranza e opposizione a Duello su dati e proposte per il Natale 2017 : ... ciò che ci distingue nel mondo. Oltretutto i film realizzati per questi eventi poi viaggiano sul web, diventano virali e promuovono l'immagine della nostra città. È una scelta non mordi e fuggi, ...

Il Pd presenta Due relazioni sulla commissione banche - LeU si tira fuori. Casini dovrà trovare la quadra tra 9 proposte : I 5 Stelle, invece, non rinunciano alla stoccata politica su governo e vigilanza. Il movimento, infatti, "ritiene opportuna la necessità di sottolineare che tali proposte non debbano costituire una ...

Il Pd presenta Due relazioni sulla commissione banche - LeU si tira fuori. Pier Ferdinando Casini dovrà trovare la quadra tra 9 proposte : Il Pd arriva all'atto conclusivo della commissione banche con una doppia relazione. Sul tavolo del presidente Pier Ferdinando Casini sono arrivati due testi: uno elaborato dal vicepresidente Mauro Marino, l'altro firmata da Gianni Dal Moro, attivissimo parlamentare veneto che durante l'audizione fiume di Ignazio Visco tenne il governatore sulla graticola con una domanda di circa un'ora."Ogni parlamentare può avanzare la sua proposta", ...

Domenica In/ Anticipazioni : “Aspettando Sanremo” - ospiti Big e Due Nuove Proposte (oggi - 21 gennaio 2018) : Domenica In, ospiti e Anticipazioni puntata 21 gennaio: in attesa di Sanremo si riapre la lunga parentesi del Festival 2018 con altri due nomi delle Nuove Proposte e tanti Big.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:40:00 GMT)