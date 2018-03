Droga | in Italia aumentato del 16 | 12% il traffico di cocaina

Traffico internazionale di Droga : 43 arresti tra Albania e Italia - : L'operazione, coordinata dalla Dia di Bari, ha permesso di sgominare due organizzazioni criminali. Nel corso delle indagini sono stati intercettati scafi partiti dall'Albania e sbarcati in Puglia

Un imprenditore italiano finito nelle inchieste del giornalista slovacco ucciso è stato arrestato per traffico di Droga : La polizia della Slovacchia ha arrestato Antonino Vadalà, un imprenditore italiano il cui nome era finito nelle inchieste del giornalista slovacco Ján Kuciak, ucciso il mese scorso insieme alla sua fidanzata, probabilmente a causa del suo lavoro investigativo. Vadalà, ha The post Un imprenditore italiano finito nelle inchieste del giornalista slovacco ucciso è stato arrestato per traffico di droga appeared first on Il Post.

Viaggi “d’istruzione” - i racconti shock dei liceali : “La Droga l’abbiamo portata dall’Italia - in Germania l’abbiamo comprata vicino al campo di concentramento” : Viaggi d’istruzione: ecco alcuni racconti shock raccolti da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del format ECG, in onda su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. A parlare sono alcuni liceali romani, tra i 17 e i 19 anni: “Io ho 19 anni, l’ultimo campo scuola l’abbiamo fatto a Monaco. Abbiamo fatto uso di droghe, molte persone si drogavano, io personalmente ho ...

SEQUESTRATA TONNELLATA DI HASHISH/ Lavello (Potenza) - operazione antiDroga : pronta per lo spaccio in Italia : SEQUESTRATA TONNELLATA di HASHISH: operazione combinata tra GdF e Polizia a Lavello (Potenza). La droga era pronta per finire nelle piazze Italiane dello spaccio. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:30:00 GMT)

Maxi blitz antiDroga in 16 città italiane : 25 pusher arrestati : Roma, 17 feb. , askanews, Maxi blitz antidroga della polizia in 16 città italiane: 25 arresti, perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacenti, è il bilancio dell'operazione 'pusher', con centinaia ...

Blitz antiDroga in 16 città italiane : oltre 20 arresti - : I fermi eseguiti nei centri urbani. Undici persone deferite, emessi altri centinaia di altri provvedimenti

Droga tra Italia - Spagna e Albania : scoperta banda internazionale : Dalle prime luci dell'alba, i carabinieri della Compagnia Roma Centro, in collaborazione con le divisioni Interpol e del Servizio di Cooperazione internazionale della Direzione Centrale di Polizia ...

“È un rischio…”. Isola dei Famosi - finalmente parla Francesco Monte. Dopo l’infinita faccenda “Droga” - è il bel tronista a confessare una volta per tutte perché ha deciso di tornare in Italia prima del tempo. “I 12 anni?”. Cosa ha fatto sapere : Martedì 13 febbraio è andata in onda la nuova diretta de L’Isola dei Famosi. Francesco Monte, però non è andato in trasmissione. In compenso ha mandato un video nel quale ha detto di voler aspettare Paolo Di Benedetto. Tra i due in Honduras era sbocciato un sentimento e Monte, a quanto pare, ci tiene parecchio alla bella madre natura e vediamo Cosa accadrà quando potranno vivere la loro relazione lontani dalle telecamere. Certo, le fan di Monte ...

“Ma se è Drogato…”. Isola dei Famosi - Francesco Monte la prenderà male… Nonostante le smentite - il ritorno anticipato in Italia e le mille parole spese per dichiarare la sua innocenza - ecco la “mazzata”. Questa di sicuro non se l’aspettava e metterà l’ex di Chechu ulteriormente in ginocchio : Il droga gate de L’Isola dei Famosi non finisce. Nonostante Francesco Monte, troppo sotto pressione per la vicenda, abbia deciso di sua spontanea volontà di lasciare l’Honduras e tornare in Italia, il suo gesto estremo non è bastato. Perché, ovviamente, ora che è tornato, tutti gli chiedono, sempre, di parlare della stessa cosa. E, sull’altro fronte, Eva Henger continua a incalzare. E continua a ribadire lo stesso concetto: Francesco Monte ha ...