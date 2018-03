Droga | 37 arresti nel Salento | in manette anche un ex portiere del Lecce

Mafia e Droga - 37 arresti in Puglia : c'è anche ex portiere del Lecce Davide Petrachi : Maxi operazione dei carabinieri in Salento. Petrachi veniva chiamato dal sodalizio 'calcio' o 'portiere'

Roma : Nascondevano Droga in una buca - 2 arresti : I malviventi sono stati sorpresi mentre recuperavano droga da una buca all’interno del Parco Kennedy Roma – Due persone, entrambe di Roma, sono state arrestate... L'articolo Roma: Nascondevano droga in una buca, 2 arresti proviene da Roma Daily News.

Roma : Blitz antiDroga a Tor Bella Monaca - 7 arresti : Sequestrate 250 dosi di droga, oltre a 8.000 euro in contanti Roma – I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere di Tor Bella... L'articolo Roma: Blitz antidroga a Tor Bella Monaca, 7 arresti proviene da Roma Daily News.

Droga in offerta 'prendi 3 paghi 2' - tre arresti a Padova - : Tre persone, conosciute con il nome in codice "Famiglia Corolla", spacciavano cocaina e hashish facendo promozione anche con volantini

Droga in offerta "prendi 3 paghi 2" - tre arresti a Padova : Droga in offerta "prendi 3 paghi 2", tre arresti a Padova Tre persone, conosciute con il nome in codice “Famiglia Corolla”, spacciavano cocaina e hashish facendo promozione anche con volantini Parole chiave: Droga ...

Spaccio di Droga e ricettazione - due arresti : Nell'ambito del piano straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Questore della Provincia di Cosenza dott. Giancarlo Conticchio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ...

Spaccio di Droga e ricettazione - due arresti : Nell'ambito del piano straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Questore della Provincia di Cosenza dott. Giancarlo Conticchio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ...

Roma - operazione antiDroga a Primavalle : sei arresti e seimila dosi sequestrate : Oltre duemila dosi di cocaina, 6.300 euro, varie perquisizioni e 6 giovani pusher arrestati. E' il bilancio di una operazione di Polizia contro lo spaccio di droga a Primavalle, quartiere periferico ...

Droga : Gdf sequestra 7 chili ketamina in aeroporti Lombardia - 5 arresti : Milano, 15 mar. (AdnKronos) - Cinque persone sono state arrestate e sette chilogrammi di ketamina sono stati sequestrati nel corso di un'operazione della Guardia di finanza di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. I militari, nel corso dei controlli per il contrasto al narcotraffico, hanno fermato

Arresti all'alba : smantellato giro di Droga tra Teramo - Napoli - Ascoli ed Ancona : Dalle cinque di questa mattina, 80 carabinieri del comando provinciale di Teramo, unitamente a quelli di Napoli, Ascoli Piceno ed Ancona, è coadiuvati da unità cinofile, stanno eseguendo undici ...

Cessione di Droga e ricatto agli arresti 2 minori di origine albanese : L'Aquila - Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Mobile, sezione contrasto al crimine diffuso, ha arrestato, d’intesa con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di L’Aquila, dott. Roberto POLELLA, due diciasettenni di nazionalità albanese, autori di un’estorsione ai danni di un loro coetaneo, ed uno di essi anche per detenzione di sostanza stupefacente. Le indagini sono state avviate a seguito della ...

Milano - 24 arresti per Droga. “Quarto Oggiaro divisa - noi mafiosi” e la ragazza del capo “come Imma di Gomorra” : “Quarto Oggiaro è diviso a metà. Di là ci sono loro … e di qua ci siamo noi e nessuno dalla parte di qua la tocca … Ragazzi noi siamo dei mafiosi!“. C’è anche questa intercettazioni agli atti dell’inchiesta che ha portato oggi all’arresto di 24 persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e ale rapine. Cuore dell’inchiesta il quartiere milanese popolare e ...

Traffico Droga dall'Albania - 43 arresti a Bari : Due potenti organizzazioni gestivano un Traffico internazionale di stupefacenti dai Balcani all'Italia. Impeganti nell'operazione oltre 200 uomini della Dia - L'inchiesta nasce nel 2016, partendo dai ...

Traffico internazionale di Droga : 43 arresti tra Albania e Italia - : L'operazione, coordinata dalla Dia di Bari, ha permesso di sgominare due organizzazioni criminali. Nel corso delle indagini sono stati intercettati scafi partiti dall'Albania e sbarcati in Puglia