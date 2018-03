Dress code all’Università | «Professore | lasci decidere a noi cosa è decoroso»

vanityfair

(Di martedì 20 marzo 2018) È vero: nei corridoi della facoltà di Economia di Torino, qualche ragazzo indossa i jeans strappati sulle ginocchia. Come se ne vedono lungo le strade della città, d’altra parte. Forse è per loro, per i pochi che non hanno scelto un abbigliamento più formale, che il professor Pier Marco Ferraresi, docente di Microeconomia C, alla presentazione del suo corso ha mostrato una slide con le istruzioni per il «decoro» (così si intitola la scheda, proiettata alla lezione per gli studenti del primo anno). «Sia agli esami, sia alla visione dei compiti, sia al ricevimento, sia durante le lezioni, gli studenti e le studentesse devono presentarsi con i pantaloni interi, non strappati. In primavera e in estate gli studenti e le studentesse devono presentarsi con i pantaloni lunghi e scarpe chiuse. In caso contrario, non sarà loro consentito l’ingresso in aula o in ufficio». I ragazzi del primo anno ...