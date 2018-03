Douglas Costa | Champions? Penso a Brasile

Douglas Costa : 'Champions? Ora penso al Brasile' : 'La Champions riguarda il futuro, qui parliamo solo delle amichevoli del Brasile'. Douglas Costa dal ritiro della Selecao 'dribbla' l'argomento Champions, assecondando il desiderio del ct brasiliano ...

Diretta/ Spal-Juventus - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Meret salva su Douglas Costa : Diretta Spal Juvenrus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri a Ferrara per altri punti Scudetto.

Diretta/ Spal-Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : Meret salva su Douglas Costa : Diretta Spal Juvenrus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bianconeri a Ferrara a caccia di un altro passo verso lo Scudetto(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 21:47:00 GMT)

Ex Juve - Causio : 'Cuadrado mi piace - Berardi perso. Su Douglas Costa...' : Una lunga intervista per raccontare tutto se stesso: dagli inizi ai momenti più belli, rigorosamente in maglia Juve. Franco Causio ha parlato al Corriere dello Sport, dando la propria opinione sui bianconeri di oggi: ' Chi mi piace? Uno è Cuadrado, purtroppo adesso si è fatto male. Douglas Costa è forte, Bernardeschi potrebbe essere un giocatore che può fare ...

Juventus - Douglas Costa va a 34 km/h : in città è da multa : TORINO - La velocità dopotutto ce l'ha nel nome: la Douglas è stata è stata una delle prime e più importanti aziende aeronautiche statunitensi e per anni ha battezzato i suoi aerei con le lettere DC, ...

Juventus - +4 nel segno di Higuain. Douglas Costa valore aggiunto. La lotta scudetto non è finita! : Juventus, +4- La Juventus supera l’Atalanta per 2-0 e vola a + 4 sul Napoli. Discorso scudetto archiviato? No. Lo sa bene Allegri, il quale predica calma e concentrazione, lo sanno bene i tifosi bianconero. Il +4 sul Napoli è un ottimo margine di vantaggio, ma a 10 giornate dalla fine, con diversi match chiave, […] L'articolo Juventus, +4 nel segno di Higuain. Douglas Costa valore aggiunto. La lotta scudetto non è finita! proviene da ...

Mandzukic passeggia - Douglas Costa dà spettacolo : 6 BUFFON L'Atalanta gioca bene, ma non tira mai in maniera pericolosa. 6 LICHTSTEINER Resta sulle sue , 5' st DE SCIGLIO 6, . 6 BENATIA Un giallo da diffidato che fa infuriare Allegri. 6 CHIELLINI Da ...

Juventus-Atalanta 0-0 in diretta : risultato LIVE. Murato Douglas Costa : Juventus-Atalanta 0-0 LIVE TABELLINO Juventus , 4-2-3-1, : Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. All: Allegri Atalanta , 3-...

Brasile : Alisson - Miranda e Douglas Costa fra i convocati : Ci sono anche il portiere della Roma Alisson, il centrale dell’Inter Miranda e l’esterno offensivo della Juventus Douglas Costa fra i convocati del ct Tite per le due amichevoli del Brasile contro Russia (il 23 marzo a Mosca) e Germania (il 27 a Berlino). Assente l’infortunato Neymar. Questo l’elenco completo. Portieri: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Neto (Valencia); Difensori: Dani Alves (Psg), Geromel ...

Brasile - convocati Alisson - Miranda e Douglas Costa : Ci sono i tre italiani Alisson, Miranda e Douglas Costa nella lista dei 25 convocati del Brasile per le amichevoli premondiali contro Russia e Germania in programma il 23 e 27 marzo. Nella lista manca ...

ARBITRO MARCINIAK/ Video - moviola Tottenham-Juventus : rigore a Douglas Costa negato - col Var... : ARBITRO MARCINIAK, moviola Tottenham-Juventus: negato rigore a Douglas Costa, col Var... Ma l'UEFA non vuole inserire la sperimentazione per la prossima Champions League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 23:10:00 GMT)

Champions League - Tottenham-Juventus : rigore negato a Douglas Costa : TORINO - Calcio di rigore netto. Ma in Champions League il Var non c'è. Dunque sono state inutili le proteste della Juventus dopo l'episodio del 17' quando Vertonghen ha atterrato in area Douglas ...

VIDEO Tottenham-Juventus : clamoroso rigore negato a Douglas Costa in Champions League! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Tottenham-Juventus La Juventus sta perdendo contro il Tottenham per 1-0 al termine del primo tempo. Il ritorno degli ottavi di finale della Champions League è tutto in salita per i bianconeri che devono vincere a Wembley (o pareggiare segnando tre gol) per proseguire la loro avventura in Europa. Al 18′ è però stato negato un clamoroso rigore ai ragazzi di Allegri: Douglas Costa è stato tirato giù da ...