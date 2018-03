Douglas Costa e Casemiro | ' Juventus-Real? C' è tempo'

Juventus - Douglas Costa : 'Sogno i Mondiali - per questo farò bene alla Juve' : L'arma in più della Juventus , che con le sue accelerazioni può cambiare le sorti di una partita. Douglas Costa s'è conquistato con merito anche un posto con la nazionale brasiliana, e oggi ha parlato ...

Juventus - Douglas Costa : “Champions? Penso al Brasile” : “La Champions riguarda il futuro, qui parliamo solo delle amichevoli del Brasile”. Douglas Costa dal ritiro della Selecao ‘dribbla’ l’argomento Champions, assecondando il desiderio del ct brasiliano Tite di non avere calciatori impegnati a Kiev in finale, condizione che permetterebbe ai brasiliani di preparare il Mondiale nel migliore dei modi. “Non e’ questo il momento di affrontare questo argomento ...

Diretta/ Spal-Juventus - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Meret salva su Douglas Costa : Diretta Spal Juvenrus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Bianconeri a Ferrara per altri punti Scudetto.

Ex Juve - Causio : 'Cuadrado mi piace - Berardi perso. Su Douglas Costa...' : Una lunga intervista per raccontare tutto se stesso: dagli inizi ai momenti più belli, rigorosamente in maglia Juve . Franco Causio ha parlato al Corriere dello Sport, dando la propria opinione sui bianconeri di oggi: ' Chi mi piace ? Uno è Cuadrado, purtroppo adesso si è fatto male. Douglas Costa è forte, Bernardeschi potrebbe essere un giocatore che può fare ...

Juventus - Douglas Costa va a 34 km/h : in città è da multa : TORINO - La velocità dopotutto ce l'ha nel nome: la Douglas è stata è stata una delle prime e più importanti aziende aeronautiche statunitensi e per anni ha battezzato i suoi aerei con le lettere DC, ...

Juventus - +4 nel segno di Higuain. Douglas Costa valore aggiunto. La lotta scudetto non è finita! : Juventus, +4- La Juventus supera l’Atalanta per 2-0 e vola a + 4 sul Napoli. Discorso scudetto archiviato? No. Lo sa bene Allegri, il quale predica calma e concentrazione, lo sanno bene i tifosi bianconero. Il +4 sul Napoli è un ottimo margine di vantaggio, ma a 10 giornate dalla fine, con diversi match chiave, […] L'articolo Juventus, +4 nel segno di Higuain. Douglas Costa valore aggiunto. La lotta scudetto non è finita! proviene da ...