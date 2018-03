Dopo la sconfitta alle Elezioni | quale destino attende il Partito Democratico?

Renzi gioca a tennis Dopo la sconfitta : Pochi giorni dopo la sconfitta del Pd, Luca Bertazzoni ha intercettato Matteo Renzi in un circolo sportivo, pronto per giocare a tennis. 16 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

“Beccato così per strada”. Renzi - le telecamere riprendono tutto. Dopo la sonora sconfitta alle elezioni del 4 marzo - ecco cosa fa il dimissionario segretario del Pd : “Questo è stalking!”, esordisce con queste parole Matteo Renzi intercettato da Luca Bertazzoni di Piazza Pulita. Dopo la sonora sconfitta alle elezioni del 4 marzo, il dimissionario segretario del Partito democratico ha deciso di ‘abbandonare’ la politica e tornare a un vecchio amore: il tennis. E così, mentre persistono molti punti interrogati sul governo che nascerà, Matteo Renzi si rilassa riprendendo in mano la ...

Renzi Dopo la sconfitta non va nemmeno alla direzione PD : il “caminetto” è la sua newsletter : Renzi sparisce dalla direzione ma parla e scrive dappertutto. alla fine il suo peggior consigliere è lui stesso. Come sempre.Continua a leggere

Direzione Pd - Martina per il Dopo Renzi/ Video - diretta : “elezioni - sconfitta netta”. Congresso non subito : Direzione Pd, Video e diretta senza Matteo Renzi: possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale. "Mai con Lega e M5s, non mollo". Martina, "guiderò partito con collegialità"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Dopo questa bella sconfitta mi iscrivo al Pd... : Tra tutti gli ex elettori del Pd si possono individuare diverse tipologie. I mai più: non dipende da Renzi, si doveva fare un grande partito di sinistra, ora di sinistra non c'è più niente. Non cambieranno idea, almeno per un bel po'. Poi ci sono i pentiti di non averlo votato: forse, abbiamo sottovalutato l'impatto del populismo, invece di non votare o di votare altro, avrei dovuto.... Sì, certo Renzi proprio no, ma ...

Renzi : mi dimetto da segretario Pd come giusto Dopo sconfitta : Roma – Renzi: non molliamo. Non lasceremo mai futuro agli altri Roma – Di seguito le parole di Matteo Renzi rilasciate sulla enews, rispondendo a... L'articolo Renzi: mi dimetto da segretario Pd come giusto dopo sconfitta proviene da Roma Daily News.

Due calciatori dell'Ascoli aggrediti al rientro a casa Dopo sconfitta in trasferta : Due calciatori dell'Ascoli sono stati aggrediti sabato notte da una decina di persone con il volto coperto da sciarpe bianconere, i colori della società marchigiana. Si tratta del centrocampista ...

Chicchi Dopo la sconfitta della sinistra : 'La Costituzione ancora ci parla' : Da questo pensiero deriva quel particolare intreccio fra economia e politica che ha caratterizzato lo sviluppo dell' Emilia Romagna , una regione con standard europei che ci parla di "democrazia ...

Milan - Gattuso sprona la squadra Dopo la sconfitta : discorso pre-allenamento : Secondo Sky Sport , prima della seduta d'allenamento odierna sostenuta a Milanello Rino Gattuso ha riunito la propria squadra per spronarla post K.O. contro l'Arsenal. Tanti i volti cupi stamani nel centro ...

Il Pd Dopo la sconfitta : le aree e gli eletti - ecco chi sta con chi : Gli smottamenti nel Pd, conseguenza della sconfitta alle elezioni, rendono la situazione delle correnti estremamente fluida, con esponenti renziani che si allontano dal segretario e altri che cercano di tenere insieme le fila

Lorenzo Dellai - Dopo la sconfitta «Non gli lasceremo anche il Trentino»

Elezioni 2018 - Sgarbi Dopo la sconfitta : “Voti M5s? Sono dell’Italia non produttiva che aspetta reddito di cittadinanza” : Mentre Luigi Di Maio si prepara a festeggiare i risultati delle Elezioni nella sua Pomigliano d’Arco, dove ha raccolto il 60% delle preferenze, lo sconfitto Vittorio Sgarbi pubblica un video su Facebook, per commentare il voto. “Di Maio non si è mai fatto vedere – dice rispondendo a un’intervista radiofonica – Quelli che ha avuto il M5s non Sono voti veri, Sono voti di protesta di una parte d’Italia non ...

Renzi si dimette : "Sconfitta evidente" L'addio slitta Dopo il nuovo governo : Il segretario del Pd si è dimesso. "Sconfitta chiara ed evidente, inevitabile voltare pagina. La nostra campagna è stata senz'anima. Staremo all'opposizione, niente governo con gli estremisti" Segui su affaritaliani.it

