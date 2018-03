Donne | felici | di rinunciare alla carriera Per stare al fianco dell' uomo che amano

ilgiornale

: RT @luisarizzitelli: Immaginate 18 persone uccise in 3 mesi, in Italia, da stranieri. Avremmo avuto l’esercito in strada, milioni stanziati… - d_felici : RT @luisarizzitelli: Immaginate 18 persone uccise in 3 mesi, in Italia, da stranieri. Avremmo avuto l’esercito in strada, milioni stanziati… - ubaldocosini : RT @NoScaffoldings: Tutte le donne sono belle ... se sono felici. - Alessia11307 : RT @DrUmbertoVitali: @IAmJamesTheBond Per loro donne o animali: non cambia nulla e le donne dicono di essere felici.. -

(Di martedì 20 marzo 2018) Tuttavia, ledi tutto il mondo, rispetto agli uomini, impiegano da uno a tre ore in più per la curaa casa e da due a 10 in più degli uomini per la cura di bambini, anziani e ammalati. Ciò ...