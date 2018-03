Donna uccisa davanti la scuola il marito si è suicidato | trovato corpo

Trovato morto il marito della Donna uccisa a Terzigno : E' stato Trovato a Terzigno il corpo senza vita di Pasquale Vitiello, marito di Immacolata Villani, la donna di 31 anni uccisa ieri davanti alla scuola elementare dove aveva accompagnato la figlia. Il corpo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, è stato Trovato in via Plinio.

Napoli : Donna uccisa all'entrata di una scuola elementare : Le pagine di cronaca italiana si sporcano di un altro femminicidio, questa volta la vittima è Immacolata Villani, donna di 31 anni residente a Napoli. Il luogo dove si è consumato il tragico evento è l'entrata della scuola elementare della figlia, nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno (Napoli). Dalle ricostruzioni Immacolata aveva appena accompagnato la figlia a scuola per poi rientrare in macchina. Qui arriva il marito in scooter, il ...

E' stato trovato a Terzigno il corpo senza vita di Pasquale Vitiello, marito di Immacolata Villani, la donna di 31 anni uccisa ieri davanti alla scuola elementare dove aveva accompagnato la figlia. Il corpo, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, è stato trovato in via Plinio.

Donna uccisa da auto a guida autonoma - Uber sospende tutti i test | : L’incidente è avvenuto fuori dalle strisce pedonali. A bordo anche un guidatore umano di riserva. Ferme le sperimentazioni a San Francisco, Pittsburgh e Toronto. Il cordoglio del Ceo dell’azienda

Uber, sospesa la guida autonoma per un incidente mortale. Donna uccisa dalla macchina che va da sola e non la vede. Il tutto è avvenuto in Arizona, a bordo c'era un tester.

