Donna uccisa da auto a guida autonoma | Uber sospende tutti i test

Uber - incidente mortale : sospesi test per guida autonoma/ Donna uccisa dalla macchina che va da sola : Uber, sospesa la guida autonoma per un incidente mortale. Donna uccisa dalla macchina che va da sola e non la vede. Il tutto è avvenuto in Arizona, a bordo c'era un tester.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:40:00 GMT)