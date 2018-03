Domani scuole chiuse a Livorno per vento

Gli studenti della Liguria all’Arpal : “Mettete l’allerta - Domani fate chiudere le scuole” : “Dal 2017 ci arrivano decine di richieste da parte di studenti e alcuni insegnanti di elevare l’allerta a ogni perturbazione. Provengono prevalentemente dall’Imperiese e molte sono decisamente poco educate se non minacciose“: commentano così dall’Arpal in riferimento alla notizia anticipata dal Secolo XIX sui messaggi inviati dagli studenti che chiedono all’Agenzia regionale per la protezione ...

Vaccini : da oggi porte sbarrate nelle scuole per chi non è in regola - Domani un forum a Roma : È scaduto il 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. oggi le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini. Il tema dei Vaccini, che sta creando uno stato di tensione in molte famiglie italiane, sarà al centro del forum medico-scientifico “Un Check-Up per l’Italia”, ...

Vaccini - Ricciardi(Iss) : “Da Domani parte il meccanismo nelle scuole” : “Da domani si mette in moto il meccanismo previsto dalla circolare congiunta dei ministeri della Salute e dell’Istruzione”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Walter Ricciardi, riferendosi a quanto prevede la circolare del 27 febbraio scorso, che fissava al 10 marzo il termine della consegna dei documenti relativi alle vaccinazioni in asili nido, materne e scuola dell’obbligo. Il ...

Maltempo - nuova allerta meteo per la Liguria : Domani scuole chiuse nel Tigullio : L’allerta arancione diramata da Arpal fino a domani costringe la quasi totalita’ dei sindaci del Tigullio a tenere a casa gli studenti. Ordinanze pressoche’ identiche su tutto il territorio: sospensione di manifestazioni pubbliche, chiusure di parchi, giardini e cimiteri e sospensione dell’attivita’ scolastica. Eccezione Chiavari che ha deciso di lasciare aperte le scuole tranne quelle situate in zone pericolose e ...

Trentamila bambini non in regola con le vaccinazioni e Domani scade il termine nelle scuole materne e agli asili nido : Potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno ammessi a scuola perché ogni Regione si comporterà in modo diverso. Lo afferma il past president della Società italiana di Igiene, Carlo Signorelli, alla vigilia della scadenza del termine del 10 marzo per la presentazione dei certificati vaccinali ...

Sciopero 8 marzo - Domani a rischio tpl - treni - aerei e scuole : Roma, 7 mar. , askanews, domani, giovedì 8 marzo, trasporto pubblico locale, treni, aerei, scuole e uffici pubblici a rischio in tutta Italia per lo Sciopero generale nazionale di 24 ore indetto per i ...

Maltempo : Domani 3 Marzo niente scuole chiuse a Bologna : “Considerate le previsioni meteo, domani sabato 3 Marzo, è tutto regolare e le scuole a Bologna sono aperte”. Lo segnala l’amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook: oggi le scuole nel capoluogo sono rimaste chiuse, ma domani come in molti altri comuni che avevano fermato la didattica le lezioni riprenderanno. “E’ stata inoltre revocata l’ordinanza – ha spiegato ancora il Comune – che ...

Maltempo Marche - il sindaco di Pesaro : Domani niente scuole chiuse : “domani, sabato 3 marzo, tutte le scuole pesaresi saranno aperte, comprese le superiori. Le strade sono percorribili e Adriabus garantisce il trasporto pubblico per gli studenti anche dai Comuni della provincia. La protezione civile prevede per le prossime ore pioggia debole e temperature in leggero aumento“: lo ha dichiarato il sindaco di Pesaro. L'articolo Maltempo Marche, il sindaco di Pesaro: domani niente scuole chiuse sembra ...

Maltempo : ad Arezzo scuole chiuse anche Domani 2 Marzo : Il sindaco Alessandro Ghinelli ha disposto la chiusura degli asili nido e di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado ubicati nel territorio del Comune di Arezzo anche per la giornata di venerdì 2 Marzo. Infatti, dopo i fenomeni nevosi, la situazione che potrebbe portare disagi e pericoli alla mobilità è legata alla possibile formazione di ghiaccio sulle strade. Per la viabilità restano tutti percorribili con catene montate i passi ...

Maltempo - disagi nel Pavese : scuole chiuse in 10 Comuni Domani 2 Marzo : Saranno dieci i Comuni della provincia di Pavia dove domani le scuole resteranno chiuse a causa dei disagi provocati dalla neve. Si tratta di Voghera, Broni, Stradella, Pieve del Cairo, Redavalle, Santa Giuletta, Canneto Pavese, Pinarolo Po, Mezzanino e Barbianello. Per un problema all’impianto di riscaldamento delle aule, rimarrà chiuso anche il dipartimento di Economia dell’Università di Pavia. disagi alla viabilità sulle strade ...

Maltempo - ad Alba in azione il piano neve : niente scuole chiuse Domani 2 Marzo : Trentatré macchine operatrici tra trattori, sabbiatori e palette per marciapiedi, più 12 spalatori e 5 coordinatori sono in azione da ieri ad Alba per pulire la neve nelle diverse zone della città a ciclo continuo. Dopo i trattamenti antigelivi fatti ieri sera dalle 21, stanotte alle 3 sono entrati in azione i mezzi spalatori della neve ed i sabbiatori per altri trattamenti antigelo. Contemporaneamente gli spalatori hanno pulito gli ...

Maltempo : a Genova scuole chiuse anche Domani 2 Marzo : A Genova le scuole resteranno chiuse anche domani a seguito della nuova allerta neve emanata dalla Protezione Civile regionale. Lo ha deciso questa sera il Centro operativo comunale, anche in vista delle ulteriori nevicate attese tra la notte e la mattinata di domani. Per la giornata di venerdì è stata disposta anche la chiusura di tutti i mercati all’aperto, dei cimiteri, dei giardini e dei parchi storici comunali. L'articolo Maltempo: a ...

Maltempo Pesaro : alcune scuole chiuse Domani 2 Marzo : A Pesaro “abbiamo deciso una riapertura parziale per domani venerdì 2 Marzo. Nidi, materne, elementari e medie saranno aperte. Le scuole superiori rimarranno invece chiuse”. Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci. “Le strade della città sono tutte transitabili e le previsioni prevedono pioggia nelle prossime ore e nella giornata di domani – spiega -. Pertanto vogliamo ridurre i disagi alle famiglie e tornare gradualmente ...

Maltempo - Siena : Domani 2 Marzo niente scuole chiuse : Il Comune di Siena informa che le scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio comunale di Siena riapriranno regolarmente da venerdì 2 Marzo, essendo rientrata l’allerta meteo arancione per neve. Il sindaco Bruno Valentini ringrazia “le famiglie degli alunni, gli insegnanti ed il personale tecnico-amministrativo delle strutture scolastiche per la proficua collaborazione nella gestione della chiusura nella giornata di oggi, ...