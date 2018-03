Domani è la giornata nazionale dedicata al tiramisù | svelati i desideri degli italiani

Allerta meteo Sicilia : mareggiata e burrasca per la giornata di Domani : Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di Allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia nella la giornata di domani. In particolare, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale e meridionale; venti da forti a burrasca, occidentali sulla Sicilia occidentale, forti meridionali altrove, specie sui settori ionici; e, infine, mari molto mossi o ...

Vela - Europei Finn 2018 : una sola regata nell’ultima giornata - Domani la Medal Race. Alessio Spadoni chiude al 25° posto : Una sola regata nell’ultima giornata di classificazione agli Europei di classe Finn. Si è trattato dell’ottava prova, che era già stata disputata ieri ma che era stata successivamente annullata, ore dopo la sua conclusione, dal momento che la boa di bolina era finita troppo lontana dal percorso stabilito, per via del forte vento. Oggi è stata l’unica prova svolta, dopo la pioggia mattutina e il vento praticamente scomparso nel ...

Calcio femminile - 15° turno Serie A 2017-2018 : vittorie dell’Atalanta Mozzanica e del Tavagnacco - Domani si completa la giornata : Nel 15° turno “spezzatino” del campionato di Calcio femminile di Serie A, per consentire a gran parte delle giocatrici impegnate nella Cyrpus Cup 2018 di recuperare, tre le partite che si sono disputate. vittorie esterne dell’Atalanta Mozzanica e del Chievo Verona sul campo dell’Empoli Ladies e del Bari Pink Sport Time. Le ragazze allenate da Elio Garavaglia allungano la loro striscia di risultati utili espugnando il ...

Domani al Gemelli celebrata Giornata mondiale sul linfedema : Roma, 5 mar. , askanews, Il linfedema, patologia che provoca il rigonfiamento degli arti a causa di una mancanza del drenaggio della linfa sotto la pelle, provoca anche dolore e difficoltà a vestirsi ...

Morte Astori - rinviata tutta la 27esima giornata. La procura di Udine apre un'inchiesta - Domani l'autopsia : A seguito della tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la partita Udinese-Fiorentina è stata rinviata a data da ...

Elezioni - i giochi sono fatti. Oggi giornata di silenzio - Domani italiani chiamati al voto : Teleborsa, - Dopo giorni di fuoco che hanno visto protagonisti i vari partiti politici che si sono dati battaglia a colpi di promesse e programmi, cala il sipario sulla campagna elettorale . Oggi ...

Elezioni - i giochi sono fatti. Oggi giornata di silenzio - Domani italiani chiamati al voto : Dopo giorni di fuoco che hanno visto protagonisti i vari partiti politici che si sono dati battaglia a colpi di promesse e programmi, cala il sipario sulla campagna elettorale . Oggi giornata di ...

F1 - Test Barcellona : previsioni meteo per Domani (giovedì 1° marzo). Pioggia al Montmelò - giornata a rischio? : Oggi la neve è caduta copiosamente su Barcellona impedendo il corretto svolgimento della terza giornata di Test della Formula Uno. Il semaforo verde è stato acceso solo alle ore 12.00, alcuni piloti sono usciti soltanto per un installation lap e poi sono prontamente rientrati ai box: era impossibile lavorare in queste condizioni. Le scuderie non sono riuscite a trovare un accordo per cancellare la sessione odierna e rinviarla a un altro giorno. ...

TG Olimpico - edizione serale 21 febbraio : splende la stella di Sofia Goggia! Menù ricchissimo nella giornata di Domani : IL TG Olimpico, edizione serale: CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 alessandro.tarallo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Fisi-Pentaphoto

Meteo Roma Domani. Deboli piogge per l’intera giornata : Meteo Roma domani. Le previsioni Meteo per domani mercoledì 21 febbraio 2018: tempo generalmente instabile con Deboli piogge sia al mattino che al pomeriggio e... L'articolo Meteo Roma domani. Deboli piogge per l’intera giornata su Roma Daily News.

Tumori : Domani giornata contro cancro bimbi - in cielo 15 mila palloncini oro. : Tutti devono sapere - sottolineano gli esperti - che il cancro nei bambini è una malattia curabile, ma continua ad essere la principale causa di morte nei pazienti pediatrici nel mondo, tra le ...

TG olimpico - edizione serale 14 febbraio : Domani giornata fondamentale per l’Italia. Snowboard - biathlon e sci alpino : si sogna! : CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Trovati Pentaphoto

Malagò : giornata olimpica importante - Domani altre sfide : PyeongChang , askanews, , 11 feb. , askanews, 'E' stata una giornata importante, domani, anche se complicato, ci giochiamo una medaglia nel team event contro gli Usa, siamo in pista. Oggi sono stati ...

Diocesi Ragusa - Domani la Giornata del malato : Venticinquesima Giornata del malato domani in cui si celebra anche la memoria liturgica della Madonna di Lourdes. Prevista la benedizione dei malati