DIRITTI UMANI E RICONCILIAZIONE | LA SFIDA DELLA SOLIDARIETA'

Festival dei DIRITTI Umani : La terza edizione del Festival dei Diritti Umani di Milano sta per arrivare con ospiti, istituzioni, live streaming, dibattiti, film, documentari e fotografie sui Diritti collegati alla salute del ...

Festival dei DIRITTI UMANI a Milano - cinque giorni per parlare della terra : “Una. Per tutti. Non per pochi” : La devastazione della terra provocata dalle azioni dell’uomo. Le conseguenze negative che riguardano già adesso milioni di persone e che rischiano di distruggere il nostro pianeta, “la casa di tutti noi”. Per sensibilizzare i cittadini e offrire diversi spunti di riflessione, fornendo strumenti capaci di leggere la realtà, da martedì 20 marzo a sabato 24 si svolgerà a Milano la terza edizione del Festival dei diritti umani dal titolo “Una. Per ...

Rio de Janeiro : cinque colpi per Marielle - attivista dei DIRITTI umani : ... la multinazionale norvegese più grande produttrice di alluminio al mondo. L'associazione di cui Sérgio era uno dei direttori aveva detto che quel tratto di foresta era stato contaminato da residui ...

Uccisa l'attivista per i DIRITTI UMANI Marielle Franco : Marielle Franco, consigliera municipale e militante per i diritti umani, è stata assassinata insieme al suo autista. Aveva 38 anni. Uccisa a colpi d'arma da fuoco nel centro di Rio de Janeiro, mentre tornava a casa. Un'auto...

Milano, il Festival dei Diritti Umani dal 20 al 24 marzo Alla Triennale la terza edizione della rassegna organizzata da Reset-Diritti Umani che quest'anno rifletterà sulla devastazione della Terra. In programma dibattiti, incontri, film e mostre fotografiche

Iran - escalation della persecuzione contro le attiviste per i DIRITTI umani : Dopo l’ondata di arresti e l’inizio dei processi nei confronti di decine di partecipanti ai “mercoledì bianchi” – le proteste individuali contro l’obbligo d’indossare il velo – dall’Iran arrivano altre notizie di donne perseguitate per il loro attivismo in favore dei diritti umani. A Shar-e Rey, un’ex azienda per l’allevamento di polli alla periferia di Teheran riadattata a ...

Nella Cecenia piegata da Putin che cancella i DIRITTI umani : Il luogotenente di Putin in Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha deciso di sbarazzarsi dei difensori dei diritti umani. Li considera un intralcio al proprio potere incontrastato, e in questo turbolento angolo del Caucaso la sua parola è legge. Memorial, la principale organizzazione russa per la tutela dei più deboli, è stata costretta a chiudere i battenti,...

Migranti - la denuncia : "I DIRITTI UMANI non valgono nell'hotspot di Lampedusa" : Condizioni drammatiche di vita e sistematiche violazioni dei diritti umani. E' la situazione riscontrata all'interno dell'Hotspot di Lampedusa da una delegazione composta da avvocati, ricercatori e mediatori culturali...