Diritti tv | la Lega fa assemblea il 27 marzo

Diritti tv : Lega A assemblea al Coni 27 : ANSA, - MILANO, 20 MAR - I Diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò, non a Milano ma a Roma, presso il Salone d'onore del ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - con ok condizionato a MediaPro niente canale Lega : Dopo l'accordo tra la Lega Calcio ed il colosso catalano MediaPro sui Diritti tv per la trasmissione delle partite di Serie A è arrivato il via libera dell'Antitrust all'operazione. Un ok condizionato però al rispetto da parte della società di Barcellona, recentemente finita sotto il controllo dei cinesi del fondo Orient Hontai, di modalità eque per l'attività di intermediazione dei Diritti audiovisivi ad altri ...

Diritti tv Serie A - dall’Antitrust via libera a Mediapro : ma niente canale di Lega : Dall'AGCM è arrivato il via libera all'assegnazione dei Diritti tv della Serie A agli spagnoli di Mediapro L'articolo Diritti tv Serie A, dall’Antitrust via libera a Mediapro: ma niente canale di Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - Superlega e competitività : l’Uefa di Ceferin davanti a un bivio : Il discorso del presidente al congresso Uefa lascia aperto il tema riforme per evitare la scissione dei grandi club L'articolo Diritti tv, Superlega e competitività: l’Uefa di Ceferin davanti a un bivio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - commissione di Lega A : tra i temi - i bandi per Coppa Italia e Supercoppa : Oggi alle ore 15 convocato un incontro durante il quale si dibatterà su temi diversi, tra i quali i Diritti domestici e internazionali e i bandi per Coppa Italia e SuperCoppa. L'articolo Diritti tv, commissione di Lega A: tra i temi, i bandi per Coppa Italia e SuperCoppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - domani commissione Lega per un punto sulla vendita delle partite italiane : È in programma domani una commissione della Lega Serie A, convocata per fare il punto sulla vendita dei Diritti tv all'estero e sullo scenario Legato al mercato domestico, in attesa del responso dell'...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Antitrust scrive a Lega Calcio su dossier assegnazione : L'Antitrust scrive alla Lega Calcio per chiedere informazioni in merito al dossier sull'assegnazione dei Diritti tv della Serie A a Mediapro: a quanto apprende l'Adnkronos la missiva è partita a una decina di giorni di distanza dalla notifica della documentazione da parte della società spagnola all'Autorità, avvenuta lo scorso 7 febbraio. Non è inusuale, sempre secondo quanto si apprende, che un'Autorità scriva ...

Diritti tv - riecco Bogarelli : dal contratto con la Lega di C al futuro con Media Pro - il ritorno del manager vicino a Mediaset : Zitto zitto, caduto il castello di accuse che aveva portato la procura di Milano a chiedere il suo arresto (negato) e che invece si concluderà in un’archiviazione, riabilitato dal tempo che passa come spesso accade nel nostro Paese, sta tornando Marco Bogarelli. L’eminenza grigia del pallone italiano, l’uomo che fino a qualche anno fa guidava Infront era considerato il vero deus ex machina della Serie A, prima di essere costretto dalle inchieste ...

Diritti tv Serie A 2018-21 - domani in Lega ci sarà un incontro tecnico con MediaPro : La cinese Orient Hontai sta per acquisire la maggioranza della società spagnola MediaPro e così diventerà proprietaria dei Diritti tv dei calcio, spagnolo e italiano. Il fondo asiatico di investimenti ha chiuso il preliminare per acquisire il 54,5% di Immagina, la società di produzione audiovisiva nata dalla fusione di MediaPro e Globomedia controllata da Jaume Roures e Tatxo Benet, che continueranno a gestirla, per ...

Lega di serie A pronta al voto uno sgarbo al commissario Malagò. Diritti tv - adesso Sky tratterà con Mediapro : tratterà tenendo presenti i suoi quasi 5 milioni di abbonati e il fatto che in questi anni ha investito miliardi nello sport italiano. Sky in futuro ha già la Champions, la Europa League, gli Europei ...

Diritti tv Serie A a Mediapro : supera il minimo d'asta. Ma Sky diffida la Lega : Ieri siamo stati a Barcellona e abbiamo visto dal vivo come lavora Mediapro, il secondo produttore di eventi al mondo. Nulla è dato sapere su come Mediapro approccerà il mercato. Non stravolgeranno ...