Diritti tv | gli obblighi di Mediapro

Diritti Tv - le intenzioni di Telecom Italia : gli ultimi importanti aggiornamenti : Diritti TV – Si avvicina la ripresa del campionato di Serie A ma un argomento sempre di grande interesse è quello relativo ai Diritti tv. Secondo le ultime indiscrezioni Telecom Italia non presenterà alcuna offerta per i Diritti tv del calcio ma valuterà partnership con altre società. “Sui Diritti sportivi del calcio non faremo offerte, ma valuteremo la partnership con altri”, le dichiarazioni di Amos Ganish come riportato ...

Genoa : c'è la data del recupero col Cagliari e una grande novità sui Diritti tv : Nelle scorse ore è stata comunicata la data del recupero di Genoa Cagliari. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha ufficializzato giorni e orari delle partite non disputate nel precedente turno, in seguito alla prematura scomparsa di Davide Astori. Il recupero di Genoa-Cagliari e degli assenti Genoa-Cagliari si giocherà subito dopo il periodo pasquale, ovvero martedì 3 aprile alle ore 20.45. Il Grifone, per quella data, avrà recuperato gli ...

[Il ritratto] I no a Craxi - gli scontri con Dell'Utri e le battaglie per i Diritti. L'indipendenza a tutti i costi del maratoneta Mentana : E durante il G8 di Genova fa cronaca : che vuol dire non essere molto teneri con il governo. Non vota Forza Italia. Anzi, non vota proprio, a scanso di equivoci: «Ho smesso di votare nel '94. Sono ...

Zingaretti : piena solidarietà a Ileana Argentin. Donna forte in battaglia Diritti : Roma – Zingaretti: Argentin Donna forte e determinata in battaglie per tutela diritti di tutti Roma – Di seguito le parole di Nicola Zingaretti, presidente... L'articolo Zingaretti: piena solidarietà a Ileana Argentin. Donna forte in battaglia diritti su Roma Daily News.

Jennifer Lawrence - Red Sparrow/ Tra scene hot e la battaglia per la parità di Diritti tra uomini e donne : Jennifer Lawrence presenta il suo nuovo film Red Sparrow in cui parla della scena di nudo integrale e della sua lotta per la parità di diritti tra uomini e donne.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:10:00 GMT)

Potere al Popolo : la nostra battaglia contro le guerre e per i Diritti degli immigrati : Le conseguenze nefaste della politica estera delle grandi potenze sono state affrontate anche da Sudath Adikari del JVP, che ha ricordato quanto l'ormai polverizzato Iraq - prima delle diverse ...

Voto - Di Maio : Diritti degli italiani vengono prima dei parametri Ue : "Tra i vostri diritti e i parametri europei sceglieremo sempre gli italiani". Lo ha detto il candidato premier del M5S Luigi Di Maio. Quanti tipi di tasse ci sono in Italia? "Dobbiamo cominciare a ...

Diritti tv Serie A all’estero - negli Usa Img prova a venderli insieme all’Fa Cup : L'intermediario americano fatica a piazzare i Diritti della competizione britannica, comprati per 1,2 miliardi di dollari nel 2016 L'articolo Diritti tv Serie A all’estero, negli Usa Img prova a venderli insieme all’Fa Cup è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv Serie A all’estero - Img guarda anche agli OTT : Amazon interessata : Diritti tv Serie A all'estero, Img parla dei piani per la distribuzione del prodotto Serie A nel mondo, e guarda a piattaforme alternative ai broadcaster. L'articolo Diritti tv Serie A all’estero, Img guarda anche agli OTT: Amazon interessata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Marco Cappato : «Qualunque sia la sentenza - continuerò la battaglia per i Diritti» : «Piuttosto che essere assolto per un aiuto giudicato irrilevante, mentre è stato determinante, preferirei essere condannato. Altro sarebbe essere assolto per incostituzionalità del reato. Perché altrimenti si accetterebbe che solo chi è in grado di raggiungere la Svizzera può essere libero di scegliere». Era il 17 gennaio scorso quando Marco Cappato, leader dell’Associazione Luca Coscioni, realtà che si batte per le libertà civili, è ...

L’annuncio di Sky sui Diritti tv della Serie A : tutte le novità per gli abbonati : L’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018/2021 a MediaPro continua a far discutere. L’executive vice presidente di Sky, Riccardo Pugnalin, intervistato dai microfoni di ‘Repubblica’, ha fatto un punto della situazione sulla strategia che verrà adottata dalla tv di Murdoch per continuare a far vedere ai propri abbonati la Serie A: “Aspettiamo di vedere nei prossimi mesi se e in che modo ...

Le parole di Obama e il film di Luca Guadagnino. Diritti LGTB - la battaglia continua : Certo, l'Italia non è il Paese più progressista del mondo su questo tema, ma famiglie come quelle del film sono esistite, esistono e esisteranno anche in futuro. Il regista che ha girato questo film ...

