Diritti tv | Assemblea di Lega A al Coni il 27

Diritti tv : Lega A assemblea al Coni 27 : ANSA, - MILANO, 20 MAR - I Diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò, non a Milano ma a Roma, presso il Salone d'onore del ...

Assemblea Lega Calcio accetta offerta MediaPro per Diritti tv : Milano, 5 feb. , askanews, L'Assemblea della Lega Serie A ha accettato l'offerta dell'intermediario spagnolo MediaPro sui diritti televisivi del campionato italiano per il triennio 2018-2021. E' ...

Assemblea lunedì 5 per Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - sarà MediaPro o nuovo bando : È convocata per lunedì prossimo l'Assemblea della Lega Serie A chiamata a decidere sulla vendita dei diritti tv del campionato per il triennio 2018/21. All'ordine del giorno c'è infatti l'esito della trattativa privata per il Pacchetto Global (tutte le 380 partite del campionato) con gli spagnoli di MediaPro, unico soggetto a partecipare al bando per intermediari indipendenti con un'offerta iniziale di 950 milioni di euro ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - assemblea di Lega. Attesa per offerte Sky e Mediaset : Si terra oggi in via Rosellini l'assemblea della Lega Calcio che dovra' decidere a chi affidare i pacchetti dei Diritti televisivi per le stagioni 2018/2021. I rappresentati delle squadre del massimo campionato si riuniranno in prima battuta alle 11 per fare il punto sulla nomina del presidente e dell'a.d. della Lega che dall'estate scorsa e' guidata dal commissario Carlo Tavecchio. Le distanze sulla convergenza dei nomi sembrano ancora lontane ...

Diritti Tv Serie A/ Assemblea Lega - presentate 5 buste. Offerte al di sotto delle aspettative : Diritti tv Serie A: si sta tenendo l'Assemblea di Lega nella quale si discute dell'assegnazione per il prossimo triennio 2018-2021. Intanto Damiano Tommasi conferma la candidatura alla Figc(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 21:43:00 GMT)

Diritti TV SERIE A/ Assemblea Lega - presentate 5 buste. Tavecchio : nessuna offerta accettata - tutto privato : DIRITTI tv SERIE A: si sta tenendo l'Assemblea di Lega nella quale si discute dell'assegnazione per il prossimo triennio 2018-2021. Intanto Damiano Tommasi conferma la candidatura alla Figc(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 19:05:00 GMT)