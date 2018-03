Diamo voce ai tuoi occhi Fondazione Just Italia sostiene nel 2018 la

Sanremo 2018 - Nina Zilli : «Le molestie? Diamo una voce alle donne normali» : «Ogni voce che si fa sentire è importante, però è importante aiutare le donne che non hanno una voce abbastanza forte». Nina Zilli è in gara al Festival di Sanremo con una canzone che parla di violenza sulle donne : a loro, e soprattutto a chi ha vissuto esperienze traumatiche, è dedicata Senza appartenere. Che è soprattutto un inno alla resilienza. Racconta Nina : «Noi siamo molto simili ai diamanti. Se ci prendi nel posto giusto ci distruggi, ma ...

Elezioni Regionali - Grasso (LeU) : “Intesa con Pd in Lazio e Lombardia? AttenDiamo la voce della base” : A margine di un incontro davanti al Mise con i lavoratori della Ideal Standard, il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla possibile intesa con il Pd per le candidature alle Regionali in Lazio e Lombardia: “Le assemblee si riuniranno oggi e Attendiamo la voce della base, com’è giusto che sia e poi decideremo. Sono ottimista per natura”. L'articolo Elezioni ...