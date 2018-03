Diagnosi del cancro del polmone

Diagnosi differenziale della bassa statura : Lo scarso accrescimento staturale rappresenta uno dei motivi principali di richiesta di consulenza al Pediatra Endocrinologo. I dati di letteratura evidenziano che l’80% dei bambini con bassa statura non ha una patologia sottostante a eziologia identificata, per cui si parla di bassa statura idiopatica. Prima di parlare di Diagnosi differenziale, è importante però definire quando la bassa statura merita di essere indagata; si definisce bassa ...

Tumore del cavo orale : sintomi - fattori di rischio - Diagnosi - cura e prevenzione : Il Tumore del cavo orale si sviluppa nella bocca o cavità orale. Insieme all’odontoiatra e all’igienista, è il soggetto stesso a svolgere un ruolo determinante per prevenirlo attraverso l’autoesame della bocca, assicurandosi che le mucose risultino rosee e morbide alla palpazione, senza mai sminuire la presenza di ferite, macchie, ulcere, placche bianche/rosse e rigonfiamenti nella bocca solo perché piccoli e indolori, oltre a segnalare ...

Quali problematiche pone il tumore metastatico del colon-retto e quali sono le soluzioni disponibili : Diagnosi e strategie : Il tumore del colon-retto è una delle neoplasie più frequenti, ma è anche una di quelle nelle quali, ottimizzando la gestione, si ottengono i risultati migliori. L’ideale è prevenirlo aderendo ai programmi di screening. Nelle forme diagnosticate precocemente la guarigione è più facile da ottenere, ma, con i trattamenti oggi disponibili, si raggiungono buoni risultati anche nelle forme con metastasi. Carmelo Pozzo, Professore di oncologia del ...

Autismo - verso un test del sangue e delle urine per una Diagnosi precoce : Alcuni ricercatori inglesi hanno sviluppato un nuovo test del sangue e delle urine in grado di rilevare molto prima l'Autismo nei bambini

Autismo - verso un test del sangue e delle urine per una Diagnosi precoce : (Foto: Mike Simons/Getty Images) Diagnosticare precocemente l’Autismo, con un semplice esame del sangue e delle urine. A fare i primi passi in questa direzione è stato il team di ricercatori dell’Università di Warwick che, in collaborazione con l’Università di Bologna, ha raccontato sulle pagine di Molecular Autism di aver sviluppato un nuovo test del sangue e delle urine in grado di rilevare in maniera rapida l’Autismo ...

Infortunio Bernardeschi/ Juventus - problemi ai legamenti del ginocchio : la Diagnosi ufficiale : Infortunio Bernardeschi, Juventus news: iperestensione del ginocchio sinistro, Massimiliano Allegri in apprensione per le condizioni dell'attaccante esterno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:19:00 GMT)

Un rivoluzionario esame del sangue per la Diagnosi di molteplici malattie : Questo post è a cura di Shalom Haggiag, Specialista Neurologo presso Azienda Ospedaliera S.Camillo-ForlaniniIn medicina, un biomarcatore è un indicatore misurabile della gravità o della presenza di alcuni stati patologici. Un santo graal della ricerca biomedica è lo sviluppo di test semplici in grado di diagnosticare una molteplicità di malattie, in modo affidabile e non invasivo.Con quest'ambizioso obiettivo, ...

Ferita che si autoripara per Diagnosi malattie del sangue : La prima Ferita artificiale che si si autoripara da sola. E' stata descritta da alcuni ricercatori della Emory University.

Salute : Diagnosi di celiachia in aumento in Italia - il report del Ministero : “In Italia il Ministero della Salute con le sue attività istituzionali è fortemente impegnato in tema di celiachia attraverso un costante e laborioso lavoro di collaborazione con le Regioni e le Provincie Autonome. In particolare quest’anno sono stati realizzati diversi interventi mirati a garantire il celiaco durante il percorso diagnostico, condividendo con le Regioni i requisiti tecnici, professionali ed organizzativi minimi per ...

Tumori - test del sangue per Diagnosi precoce di 8 tipi : il parere dell’esperto : “L’ipotesi fatta dai ricercatori, relativa all’utilizzo di questo test per forme tumorali per le quali oggi non esiste un test di screening adeguato (ovaio, fegato, stomaco, pancreas, esofago), è molto interessante, ma dovrà necessariamente essere prima valutata in futuri studi appositamente disegnati”. Così Stefania Gori, presidente dell’Aiom (Associazione italiana oncologia medica), commenta ...

Pronto un nuovo test del sangue per la Diagnosi precoce di otto tipologie di tumore : Da poche gocce di sangue è possibile rilevare otto tipi diversi di cancro, quelli tra i più comuni, molto prima che insorgano i sintomi. La John Hopkins University ha sviluppato un nuovo test potenzialmente in grado di identificare un tumore ben un anno prima che sia visibile agli attuali strumenti diagnostici. Si chiama CancerSEEK e, a differenza ...

Tumori - pronto nuovo test del sangue per la Diagnosi precoce delle 8 forme più comuni : Roma, 19 gennaio 2018 - Passi importanti sono stati fatti verso l'introduzione di un esame del sangue in grado di diagnosticare precocemente le 8 più comuni forme di tumore . Il test, sperimentato da ...

Usa - pronto un nuovo test del sangue per la Diagnosi precoce dei tumori : Il metodo combina l'analisi del Dna e proteine. Nel team di ricercatori l'italiano Cristian Tomasetti